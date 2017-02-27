Додано: Нед 11 сер, 2019 08:43

.... читаю гілку.... і якась справді ностальгія за депоставками по 25-28% БЕЗНАЛОхОВИХ!!!... я ще тоді собі думав і знайомим казав, що от кладете на депо Х суму, а через 4р. сума ПОДВОЮЄТЬСЯ!!!(не враховуючи щомісячної капіталізації %)- хто ж тоді міг подумати, що доляр може стрибнути, навіть, не в двічі, а в ТРИЧІ!!!(а короткочасно, то і ще більше)- добре, що я тоді вже перестав читати "форум Охрименка",а почав більш різношерстну бізнес інфо читати/дивитись/слухати...... і находу "перевзуватись" трохи в доляр! - в тодішньому "стогнучому" банку Дельта...- та й у Платинум банку добряче гривня пропарилась під 25 і 28%!- і з одного боку добре, що я тоді ще немав суми на всю квартиру і вся скирда спокійно поміщувалась у трьох банках під фонд!...а так, то може б зараз з Юрою-61 разом плакали...