Было-бы чем заняться в Украине. А работники найдутся из южных стран , где уровень репродукции значительно выше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:41
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:03
Ребята, запомните, не резкая девальвация гривны приводит к кризису, а наоборот финансовый кризис приводит к обвалу гривны.
А каковы причины финансового кризиса?
Докладываю.
1. Плохие инвестиции.
2. Ссуды.
А какова главная причина финансовых кризисов (т.е. плохих инвестиций и ссуд) в развивающихся странах в течение последних десятилетий?
Отож.
Либо полная привязка национальных валют к доллару, либо административное удержание курса на протяжении длительного периода.
Запомните!
Все беды отсюда.
Выводы.
1. Политика девальвации, плавающего курса и колебаний гривны на протяжении последних позволила стабилизировать экономику и улучшить качество инвестиций.
2. Недоступность кредитов тогда сделала вас счастливыми сейчас. Пережив трудные времена тогда, на сегодняшний день вы чисты от долгов как младенцы и даже кое-что поднакопили для инвестиций.
Задачи текущего момента.
1. Отпустить курс полностью и периодически его колбасить в обе стороны, дабы вы, валютные коты, не разучились ловить мышей, а плохие инвесторы не рисковали заходить к нам на рынок. Нам нужны только самые-самые качественные, как красивой самке всегда нужен самый качественный самец. С нашими офшорными жуликами мы уже попробовали. Они нас недостойны.
2. Полная либерализация предпринимательства.
3. Либерализация кредитования и минимальные ипотечные ставки, под залог земли и бизнеса.
ЗЫ
Вопросы государственных финансов, гавернанса и коррупции я в этой главе сознательно упускаю, но обязательно доложу вам позже.
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:27
Очень много успешных бизнесменов в мире с вами не согласны.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:28
Здравствуйте .
Всем Успехов и Здоровья!
" такой парень фунтик" это реальный ЧЕЛОВЕК .
Его зовут Ярослав !
Я знаком с ним .
ЭТО ТАККААААААЯ УМКА и Добрейшей ДУШИ ЧЕЛОВЕК !
Фунтик и ЗОРКА, бывали и дружили с ныне покойным Александром Алексеевичем , и бывали у него в гостях!
(Царствие ему Небесное !Пусть Господь Простит ему все грехи, Вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное! ).
Всем всяческих Благ .
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:31
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:43
"... де ходить хитрий лис..." © ;)
... а чого ж ніхто не запитає в Будівельника, скільки він побудував садочків і шкіл за нанадцять років, коли ще займався будівництвом?
- щось теж не хотів займатись меценацтвом!
- навіть, міг разом з державою(50/50) спробувати побудувати.... - але ж ні, не хотів ЗАМОРОЧУВАТИСЬ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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