Было-бы чем заняться в Украине. А работники найдутся из южных стран , где уровень репродукции значительно выше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:41
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:03
Ребята, запомните, не резкая девальвация гривны приводит к кризису, а наоборот финансовый кризис приводит к обвалу гривны.
А каковы причины финансового кризиса?
Докладываю.
1. Плохие инвестиции.
2. Ссуды.
А какова главная причина финансовых кризисов (т.е. плохих инвестиций и ссуд) в развивающихся странах в течение последних десятилетий?
Отож.
Либо полная привязка национальных валют к доллару, либо административное удержание курса на протяжении длительного периода.
Запомните!
Все беды отсюда.
Выводы.
1. Политика девальвации, плавающего курса и колебаний гривны на протяжении последних позволила стабилизировать экономику и улучшить качество инвестиций.
2. Недоступность кредитов тогда сделала вас счастливыми сейчас. Пережив трудные времена тогда, на сегодняшний день вы чисты от долгов как младенцы и даже кое-что поднакопили для инвестиций.
Задачи текущего момента.
1. Отпустить курс полностью и периодически его колбасить в обе стороны, дабы вы, валютные коты, не разучились ловить мышей, а плохие инвесторы не рисковали заходить к нам на рынок. Нам нужны только самые-самые качественные, как красивой самке всегда нужен самый качественный самец. С нашими офшорными жуликами мы уже попробовали. Они нас недостойны.
2. Полная либерализация предпринимательства.
3. Либерализация кредитования и минимальные ипотечные ставки, под залог земли и бизнеса.
ЗЫ
Вопросы государственных финансов, гавернанса и коррупции я в этой главе сознательно упускаю, но обязательно доложу вам позже.
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:27
Очень много успешных бизнесменов в мире с вами не согласны.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:28
Здравствуйте .
Всем Успехов и Здоровья!
" такой парень фунтик" это реальный ЧЕЛОВЕК .
Его зовут Ярослав !
Я знаком с ним .
ЭТО ТАККААААААЯ УМКА и Добрейшей ДУШИ ЧЕЛОВЕК !
Фунтик и ЗОРКА, бывали и дружили с ныне покойным Александром Алексеевичем , и бывали у него в гостях!
(Царствие ему Небесное !Пусть Господь Простит ему все грехи, Вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное! ).
Всем всяческих Благ .
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:31
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:18
Он Работяга и Патриот .
Дело в том , что стороны не равные .
То , что он смог бы представить со своей стороны ,добросовестный труд, уперлось бы в воровство и вот вам результат .
Будивельниик -УМКА.
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"freez "--Спасибо !
Рад читать и видеть Вас.
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:43
Добрый день,с фунтиком Ярославом я знаком лично,никто его странным не считал,адекватные форумчане уважали его ум и юмор,прислушивались к его мнению,он и сейчас пишет,только почему-то в основном на кулинарные темы)))
Вот тут спрашивали сегодня,какой курс справедливый,так вот я могу немножко с юмором ответить,это курс по которому Вы лично купили доллары,плюс навар,вот такой и есть справедливый,типа 28+3=31
А вот есть понятие фундамент экономики,тут как Вы догадались нескольких толкований быть не может,фундамент сейчас показывает,что всё более менее в норме,никаких ракет даже на горизонте не видать,посмотрите на 13-й год,на МБ выливался ярд долларов заливок в месяц,депозитная пирамида раскручивалась со скоростью 25% в год чистыми,негативный торгбаланс достиг 15-ти ярдов за год,реально всё указывало на обвал,сейчас даже близко такого не наблюдается.
Спасибо Дяде Саше,Фунтику,Курту,Малефикаруму и другим гуру,которые научили меня лично отделять сопли и тупые хотелки от реальности
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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