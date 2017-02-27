Додано: Нед 11 сер, 2019 11:03

Ребята, запомните, не резкая девальвация гривны приводит к кризису, а наоборот финансовый кризис приводит к обвалу гривны.А каковы причины финансового кризиса?Докладываю.1. Плохие инвестиции.2. Ссуды.А какова главная причина финансовых кризисов (т.е. плохих инвестиций и ссуд) в развивающихся странах в течение последних десятилетий?Отож.Либо полная привязка национальных валют к доллару, либо административное удержание курса на протяжении длительного периода.Запомните!Все беды отсюда.Выводы.1. Политика девальвации, плавающего курса и колебаний гривны на протяжении последних позволила стабилизировать экономику и улучшить качество инвестиций.2. Недоступность кредитов тогда сделала вас счастливыми сейчас. Пережив трудные времена тогда, на сегодняшний день вы чисты от долгов как младенцы и даже кое-что поднакопили для инвестиций.Задачи текущего момента.1. Отпустить курс полностью и периодически его колбасить в обе стороны, дабы вы, валютные коты, не разучились ловить мышей, а плохие инвесторы не рисковали заходить к нам на рынок. Нам нужны только самые-самые качественные, как красивой самке всегда нужен самый качественный самец. С нашими офшорными жуликами мы уже попробовали. Они нас недостойны.2. Полная либерализация предпринимательства.3. Либерализация кредитования и минимальные ипотечные ставки, под залог земли и бизнеса.ЗЫВопросы государственных финансов, гавернанса и коррупции я в этой главе сознательно упускаю, но обязательно доложу вам позже.