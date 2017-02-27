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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:41
vano80 написав:
Значит бизнес, не вкладывающий в дополнительные выплаты семьям с детьми, останется без работников.
Капитализм так капитализм.
Было-бы чем заняться в Украине. А работники найдутся из южных стран , где уровень репродукции значительно выше.
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dima_beleb
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Додано: Нед 11 сер, 2019 11:03
Ребята, запомните, не резкая девальвация гривны приводит к кризису, а наоборот финансовый кризис приводит к обвалу гривны.
А каковы причины финансового кризиса?
Докладываю.
1. Плохие инвестиции.
2. Ссуды.
А какова главная причина финансовых кризисов (т.е. плохих инвестиций и ссуд) в развивающихся странах в течение последних десятилетий?
Отож.
Либо полная привязка национальных валют к доллару, либо административное удержание курса на протяжении длительного периода.
Запомните!
Все беды отсюда.
Выводы.
1. Политика девальвации, плавающего курса и колебаний гривны на протяжении последних позволила стабилизировать экономику и улучшить качество инвестиций.
2. Недоступность кредитов тогда сделала вас счастливыми сейчас. Пережив трудные времена тогда, на сегодняшний день вы чисты от долгов как младенцы и даже кое-что поднакопили для инвестиций.
Задачи текущего момента.
1. Отпустить курс полностью и периодически его колбасить в обе стороны, дабы вы, валютные коты, не разучились ловить мышей, а плохие инвесторы не рисковали заходить к нам на рынок. Нам нужны только самые-самые качественные, как красивой самке всегда нужен самый качественный самец. С нашими офшорными жуликами мы уже попробовали. Они нас недостойны.
2. Полная либерализация предпринимательства.
3. Либерализация кредитования и минимальные ипотечные ставки, под залог земли и бизнеса.
ЗЫ
Вопросы государственных финансов, гавернанса и коррупции я в этой главе сознательно упускаю, но обязательно доложу вам позже.
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Libo
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Додано: Нед 11 сер, 2019 11:27
dima_beleb написав: budivelnik написав:
Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження)
Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства?
Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...?
потому что бизнес - это не благотворительность.
звериный оскал капитализма.
Очень много успешных бизнесменов в мире с вами не согласны.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Нед 11 сер, 2019 11:28
Moneta написав: somilitark написав: Moneta написав:
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
АС уже больше года видит обвал гривны,его радар регулярно видит раздутие денежных агрегатов до неприличных показателей,где он это видит,остаётся загадкой,может он что-то курить забористое начал,другого ответа на его "видения" не могу назвать.
Нерезы залили валютой всех,какие проблемы сейчас у правительства?
Что кому печатать?
По 17 ярдов гривен за один аукцион привлекали,у АС какая-то шиза или его зарядили деньгами?
Был когдато такой парень фунтик, его тоже странным считали в 2012-2013, когда он непонятные графики спамил. Правда тогда было стабильно по 8, 24% годовых, и никаких налогов. Сейчас грндепо/овгз гораздо менее привлекательные, откуда столько вкладчиков в макулатуру? И "партнеры" АО ОВГЗ с умным видом доказывают что 80% доходности за 5 лет это ок, чудо Пеце/ЗЕ-экономики, присматривают шубу супруге, а через год автомобиль ! Меня волнует вопрос, что на ОВГЗ подвязаны не только "партнеры"-голубковы, но и банки, бизнес. Труханет нас всех вместе, в день "х", даже тех, кто патртнером не стал.
Здравствуйте .
Всем Успехов и Здоровья!
" такой парень фунтик" это реальный ЧЕЛОВЕК .
Его зовут Ярослав !
Я знаком с ним .
ЭТО ТАККААААААЯ УМКА и Добрейшей ДУШИ ЧЕЛОВЕК !
Фунтик и ЗОРКА, бывали и дружили с ныне покойным Александром Алексеевичем , и бывали у него в гостях!
(Царствие ему Небесное !Пусть Господь Простит ему все грехи, Вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное! ).
Всем всяческих Благ .
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Додано: Нед 11 сер, 2019 11:31
yama написав:
Очень много успешных бизнесменов в мире с вами не согласны.
не надо сравнивать их капитализм и наш.
у нас капитализм на уровне 20-30х годов их капитализма.
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dima_beleb
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Додано: Нед 11 сер, 2019 12:18
Долярчик написав:
... а чого ж ніхто не запитає в Будівельника, скільки він побудував садочків і шкіл за нанадцять років, коли ще займався будівництвом?
- щось теж не хотів займатись меценацтвом!
- навіть, міг разом з державою(50/50) спробувати побудувати.... - але ж ні, не хотів ЗАМОРОЧУВАТИСЬ!!!
Он Работяга и Патриот .
Дело в том , что стороны не равные .
То , что он смог бы представить со своей стороны ,добросовестный труд, уперлось бы в воровство и вот вам результат .
Будивельниик -УМКА.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 12:42
"freez "--Спасибо !
Рад читать и видеть Вас.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:43
Moneta написав:
Был когдато такой парень фунтик, его тоже странным считали в 2012-2013, когда он непонятные графики спамил. Правда тогда было стабильно по 8, 24% годовых, и никаких налогов. Сейчас грндепо/овгз гораздо менее привлекательные, откуда столько вкладчиков в макулатуру? И "партнеры" АО ОВГЗ с умным видом доказывают что 80% доходности за 5 лет это ок, чудо Пеце/ЗЕ-экономики, присматривают шубу супруге, а через год автомобиль ! Меня волнует вопрос, что на ОВГЗ подвязаны не только "партнеры"-голубковы, но и банки, бизнес. Труханет нас всех вместе, в день "х", даже тех, кто патртнером не стал.
Добрый день,с фунтиком Ярославом я знаком лично,никто его странным не считал,адекватные форумчане уважали его ум и юмор,прислушивались к его мнению,он и сейчас пишет,только почему-то в основном на кулинарные темы)))
Вот тут спрашивали сегодня,какой курс справедливый,так вот я могу немножко с юмором ответить,это курс по которому Вы лично купили доллары,плюс навар,вот такой и есть справедливый,типа 28+3=31
А вот есть понятие фундамент экономики,тут как Вы догадались нескольких толкований быть не может,фундамент сейчас показывает,что всё более менее в норме,никаких ракет даже на горизонте не видать,посмотрите на 13-й год,на МБ выливался ярд долларов заливок в месяц,депозитная пирамида раскручивалась со скоростью 25% в год чистыми,негативный торгбаланс достиг 15-ти ярдов за год,реально всё указывало на обвал,сейчас даже близко такого не наблюдается.
Спасибо Дяде Саше,Фунтику,Курту,Малефикаруму и другим гуру,которые научили меня лично отделять сопли и тупые хотелки от реальности
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:27
somilitark написав: Moneta написав:
Был когдато такой парень фунтик, его тоже странным считали в 2012-2013, когда он непонятные графики спамил. Правда тогда было стабильно по 8, 24% годовых, и никаких налогов. Сейчас грндепо/овгз гораздо менее привлекательные, откуда столько вкладчиков в макулатуру? И "партнеры" АО ОВГЗ с умным видом доказывают что 80% доходности за 5 лет это ок, чудо Пеце/ЗЕ-экономики, присматривают шубу супруге, а через год автомобиль ! Меня волнует вопрос, что на ОВГЗ подвязаны не только "партнеры"-голубковы, но и банки, бизнес. Труханет нас всех вместе, в день "х", даже тех, кто патртнером не стал.
Добрый день,с фунтиком Ярославом я знаком лично,никто его странным не считал,адекватные форумчане уважали его ум и юмор,прислушивались к его мнению,он и сейчас пишет,только почему-то в основном на кулинарные темы)))
Вот тут спрашивали сегодня,какой курс справедливый,так вот я могу немножко с юмором ответить,это курс по которому Вы лично купили доллары,плюс навар,вот такой и есть справедливый,типа 28+3=31
А вот есть понятие фундамент экономики,тут как Вы догадались нескольких толкований быть не может,фундамент сейчас показывает,что всё более менее в норме,никаких ракет даже на горизонте не видать,посмотрите на 13-й год,на МБ выливался ярд долларов заливок в месяц,депозитная пирамида раскручивалась со скоростью 25% в год чистыми,негативный торгбаланс достиг 15-ти ярдов за год,реально всё указывало на обвал,сейчас даже близко такого не наблюдается.
Спасибо Дяде Саше,Фунтику,Курту,Малефикаруму и другим гуру,которые научили меня лично отделять сопли и тупые хотелки от реальности
Вчили, вчили та так і не навчили!
Все в нормі поки позичають, коли це дійство закінчиться, то відразу буде і дефолт.
Мабуть до цього і ведуть.
Все буде дуже миттєво, як гра в стульчаки, коли музика раптово замовкне комусь не залишиться вільного місця.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:45
somilitark написав:
А вот есть понятие фундамент экономики,тут как Вы догадались нескольких толкований быть не может,фундамент сейчас показывает,что всё более менее в норме,никаких ракет даже на горизонте не видать,посмотрите на 13-й год,на МБ выливался ярд долларов заливок в месяц,депозитная пирамида раскручивалась со скоростью 25% в год чистыми,негативный торгбаланс достиг 15-ти ярдов за год,реально всё указывало на обвал,сейчас даже близко такого не наблюдается.
Вы путаетесь, финансово-монетарную политику отчего то называете фундаментом экономики.
Все эти игры с ОВГЗ, кредитами, спекулятивным капиталом и прочими лишь создают видимость стабильности и устойчивости.
Реальный же фундамент экономики у нас как раз находится в удручающем состоянии - растущее отрицательное торговое сальдо, всё возрастающая импортозависимость, падающее пром.производство, отток работоспособного населения, возрастающая социальная нагрузка и так далее.
Любой толчок (очередной майдан, военные действия, обострившееся полит противостояние) и все новый цикл девальвации.
Теперь уже точно не вернусь
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