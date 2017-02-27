RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1767176817691770>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 279
вище 25.65
51%
142
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:41

  vano80 написав:
Значит бизнес, не вкладывающий в дополнительные выплаты семьям с детьми, останется без работников.
Капитализм так капитализм.

Было-бы чем заняться в Украине. А работники найдутся из южных стран , где уровень репродукции значительно выше.
dima_beleb
 
Повідомлень: 280
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:03

Ребята, запомните, не резкая девальвация гривны приводит к кризису, а наоборот финансовый кризис приводит к обвалу гривны.
А каковы причины финансового кризиса?
Докладываю.
1. Плохие инвестиции.
2. Ссуды.
А какова главная причина финансовых кризисов (т.е. плохих инвестиций и ссуд) в развивающихся странах в течение последних десятилетий?
Отож.
Либо полная привязка национальных валют к доллару, либо административное удержание курса на протяжении длительного периода.
Запомните!
Все беды отсюда.
Выводы.
1. Политика девальвации, плавающего курса и колебаний гривны на протяжении последних позволила стабилизировать экономику и улучшить качество инвестиций.
2. Недоступность кредитов тогда сделала вас счастливыми сейчас. Пережив трудные времена тогда, на сегодняшний день вы чисты от долгов как младенцы и даже кое-что поднакопили для инвестиций.
Задачи текущего момента.
1. Отпустить курс полностью и периодически его колбасить в обе стороны, дабы вы, валютные коты, не разучились ловить мышей, а плохие инвесторы не рисковали заходить к нам на рынок. Нам нужны только самые-самые качественные, как красивой самке всегда нужен самый качественный самец. С нашими офшорными жуликами мы уже попробовали. Они нас недостойны.
2. Полная либерализация предпринимательства.
3. Либерализация кредитования и минимальные ипотечные ставки, под залог земли и бизнеса.

ЗЫ
Вопросы государственных финансов, гавернанса и коррупции я в этой главе сознательно упускаю, но обязательно доложу вам позже.

8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7251
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:27

  dima_beleb написав:
  budivelnik написав:Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження)
Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства?
Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...?

потому что бизнес - это не благотворительность.
звериный оскал капитализма.

Очень много успешных бизнесменов в мире с вами не согласны.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:28

  Moneta написав:
  somilitark написав:
  Moneta написав:
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.

АС уже больше года видит обвал гривны,его радар регулярно видит раздутие денежных агрегатов до неприличных показателей,где он это видит,остаётся загадкой,может он что-то курить забористое начал,другого ответа на его "видения" не могу назвать.

Нерезы залили валютой всех,какие проблемы сейчас у правительства?
Что кому печатать?
По 17 ярдов гривен за один аукцион привлекали,у АС какая-то шиза или его зарядили деньгами? 8)


Был когдато такой парень фунтик, его тоже странным считали в 2012-2013, когда он непонятные графики спамил. Правда тогда было стабильно по 8, 24% годовых, и никаких налогов. Сейчас грндепо/овгз гораздо менее привлекательные, откуда столько вкладчиков в макулатуру? И "партнеры" АО ОВГЗ с умным видом доказывают что 80% доходности за 5 лет это ок, чудо Пеце/ЗЕ-экономики, присматривают шубу супруге, а через год автомобиль ! Меня волнует вопрос, что на ОВГЗ подвязаны не только "партнеры"-голубковы, но и банки, бизнес. Труханет нас всех вместе, в день "х", даже тех, кто патртнером не стал.


Здравствуйте .
Всем Успехов и Здоровья!

" такой парень фунтик" это реальный ЧЕЛОВЕК .
Его зовут Ярослав !
Я знаком с ним .
ЭТО ТАККААААААЯ УМКА и Добрейшей ДУШИ ЧЕЛОВЕК !
Фунтик и ЗОРКА, бывали и дружили с ныне покойным Александром Алексеевичем , и бывали у него в гостях!
(Царствие ему Небесное !Пусть Господь Простит ему все грехи, Вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное! ).

Всем всяческих Благ .
холява
2
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:31

  yama написав:Очень много успешных бизнесменов в мире с вами не согласны.

не надо сравнивать их капитализм и наш.
у нас капитализм на уровне 20-30х годов их капитализма.
dima_beleb
 
Повідомлень: 280
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:18

  Долярчик написав:... а чого ж ніхто не запитає в Будівельника, скільки він побудував садочків і шкіл за нанадцять років, коли ще займався будівництвом?
- щось теж не хотів займатись меценацтвом! ;) :)
- навіть, міг разом з державою(50/50) спробувати побудувати.... - але ж ні, не хотів ЗАМОРОЧУВАТИСЬ!!! ;)


Он Работяга и Патриот .
Дело в том , что стороны не равные .
То , что он смог бы представить со своей стороны ,добросовестный труд, уперлось бы в воровство и вот вам результат .
Будивельниик -УМКА.
холява
2
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"freez "--Спасибо !
Рад читать и видеть Вас.
холява
2
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:43

  Moneta написав:Был когдато такой парень фунтик, его тоже странным считали в 2012-2013, когда он непонятные графики спамил. Правда тогда было стабильно по 8, 24% годовых, и никаких налогов. Сейчас грндепо/овгз гораздо менее привлекательные, откуда столько вкладчиков в макулатуру? И "партнеры" АО ОВГЗ с умным видом доказывают что 80% доходности за 5 лет это ок, чудо Пеце/ЗЕ-экономики, присматривают шубу супруге, а через год автомобиль ! Меня волнует вопрос, что на ОВГЗ подвязаны не только "партнеры"-голубковы, но и банки, бизнес. Труханет нас всех вместе, в день "х", даже тех, кто патртнером не стал.

Добрый день,с фунтиком Ярославом я знаком лично,никто его странным не считал,адекватные форумчане уважали его ум и юмор,прислушивались к его мнению,он и сейчас пишет,только почему-то в основном на кулинарные темы)))
Вот тут спрашивали сегодня,какой курс справедливый,так вот я могу немножко с юмором ответить,это курс по которому Вы лично купили доллары,плюс навар,вот такой и есть справедливый,типа 28+3=31 :lol:
А вот есть понятие фундамент экономики,тут как Вы догадались нескольких толкований быть не может,фундамент сейчас показывает,что всё более менее в норме,никаких ракет даже на горизонте не видать,посмотрите на 13-й год,на МБ выливался ярд долларов заливок в месяц,депозитная пирамида раскручивалась со скоростью 25% в год чистыми,негативный торгбаланс достиг 15-ти ярдов за год,реально всё указывало на обвал,сейчас даже близко такого не наблюдается.
Спасибо Дяде Саше,Фунтику,Курту,Малефикаруму и другим гуру,которые научили меня лично отделять сопли и тупые хотелки от реальности :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10620
З нами з: 30.12.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:27

  somilitark написав:
  Moneta написав:Был когдато такой парень фунтик, его тоже странным считали в 2012-2013, когда он непонятные графики спамил. Правда тогда было стабильно по 8, 24% годовых, и никаких налогов. Сейчас грндепо/овгз гораздо менее привлекательные, откуда столько вкладчиков в макулатуру? И "партнеры" АО ОВГЗ с умным видом доказывают что 80% доходности за 5 лет это ок, чудо Пеце/ЗЕ-экономики, присматривают шубу супруге, а через год автомобиль ! Меня волнует вопрос, что на ОВГЗ подвязаны не только "партнеры"-голубковы, но и банки, бизнес. Труханет нас всех вместе, в день "х", даже тех, кто патртнером не стал.

Добрый день,с фунтиком Ярославом я знаком лично,никто его странным не считал,адекватные форумчане уважали его ум и юмор,прислушивались к его мнению,он и сейчас пишет,только почему-то в основном на кулинарные темы)))
Вот тут спрашивали сегодня,какой курс справедливый,так вот я могу немножко с юмором ответить,это курс по которому Вы лично купили доллары,плюс навар,вот такой и есть справедливый,типа 28+3=31 :lol:
А вот есть понятие фундамент экономики,тут как Вы догадались нескольких толкований быть не может,фундамент сейчас показывает,что всё более менее в норме,никаких ракет даже на горизонте не видать,посмотрите на 13-й год,на МБ выливался ярд долларов заливок в месяц,депозитная пирамида раскручивалась со скоростью 25% в год чистыми,негативный торгбаланс достиг 15-ти ярдов за год,реально всё указывало на обвал,сейчас даже близко такого не наблюдается.
Спасибо Дяде Саше,Фунтику,Курту,Малефикаруму и другим гуру,которые научили меня лично отделять сопли и тупые хотелки от реальности :wink:

Вчили, вчили та так і не навчили! :D
Все в нормі поки позичають, коли це дійство закінчиться, то відразу буде і дефолт.
Мабуть до цього і ведуть.
Все буде дуже миттєво, як гра в стульчаки, коли музика раптово замовкне комусь не залишиться вільного місця.
sinus
 
Повідомлень: 560
З нами з: 06.11.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:45

  somilitark написав:А вот есть понятие фундамент экономики,тут как Вы догадались нескольких толкований быть не может,фундамент сейчас показывает,что всё более менее в норме,никаких ракет даже на горизонте не видать,посмотрите на 13-й год,на МБ выливался ярд долларов заливок в месяц,депозитная пирамида раскручивалась со скоростью 25% в год чистыми,негативный торгбаланс достиг 15-ти ярдов за год,реально всё указывало на обвал,сейчас даже близко такого не наблюдается.


Вы путаетесь, финансово-монетарную политику отчего то называете фундаментом экономики.
Все эти игры с ОВГЗ, кредитами, спекулятивным капиталом и прочими лишь создают видимость стабильности и устойчивости.
Реальный же фундамент экономики у нас как раз находится в удручающем состоянии - растущее отрицательное торговое сальдо, всё возрастающая импортозависимость, падающее пром.производство, отток работоспособного населения, возрастающая социальная нагрузка и так далее.
Любой толчок (очередной майдан, военные действия, обострившееся полит противостояние) и все новый цикл девальвации.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1767176817691770>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1548, 1549, 1550
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15496 1840742
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 09:53
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6678 1442206
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 17:32
swan forever
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
32 2339
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 13:31
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.