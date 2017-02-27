20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:37
Возможно даже отмечает сегодня День строителя
Удивительно,но в День строителя никто не одевается в спецовку,не бьёт об голову кирпичи и не купается в бетоне
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
|