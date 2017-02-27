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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1767176817691770

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 279
вище 25.65
51%
142
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:37

  холява написав:
  Долярчик написав:... а чого ж ніхто не запитає в Будівельника, скільки він побудував садочків і шкіл за нанадцять років, коли ще займався будівництвом?
- щось теж не хотів займатись меценацтвом! ;) :)
- навіть, міг разом з державою(50/50) спробувати побудувати.... - але ж ні, не хотів ЗАМОРОЧУВАТИСЬ!!! ;)


Он Работяга и Патриот .
Дело в том , что стороны не равные .
То , что он смог бы представить со своей стороны ,добросовестный труд, уперлось бы в воровство и вот вам результат .
Будивельниик -УМКА.

Возможно даже отмечает сегодня День строителя :wink:
Удивительно,но в День строителя никто не одевается в спецовку,не бьёт об голову кирпичи и не купается в бетоне :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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