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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:58
20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 сер, 2019 15:37
холява написав: Долярчик написав:
... а чого ж ніхто не запитає в Будівельника, скільки він побудував садочків і шкіл за нанадцять років, коли ще займався будівництвом?
- щось теж не хотів займатись меценацтвом!
- навіть, міг разом з державою(50/50) спробувати побудувати.... - але ж ні, не хотів ЗАМОРОЧУВАТИСЬ!!!
Он Работяга и Патриот .
Дело в том , что стороны не равные .
То , что он смог бы представить со своей стороны ,добросовестный труд, уперлось бы в воровство и вот вам результат .
Будивельниик -УМКА.
Возможно даже отмечает сегодня День строителя
Удивительно,но в День строителя никто не одевается в спецовку,не бьёт об голову кирпичи и не купается в бетоне
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:04
Оранжевый-хит сезона написав:
20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?
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Ух ты,а что должно случится с долларом 20 августа? Сбудутся пророчества многобуквенного?
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THB
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:08
Оранжевый-хит сезона написав:
20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?
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За одну гривну доллар купить не сможете. Копите дальше
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antey1969
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Додано: Нед 11 сер, 2019 17:23
Оранжевый-хит сезона написав:
20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?
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Встигнете, долар не відмінять, але курс буде вище ніж зараз.
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sinus
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