Додано: Нед 11 сер, 2019 17:52

THB написав: Оранжевый-хит сезона написав: 20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk 20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Ух ты,а что должно случится с долларом 20 августа? Сбудутся пророчества многобуквенного? Ух ты,а что должно случится с долларом 20 августа? Сбудутся пророчества многобуквенного?

Сторонники теории волнового характера времени вычислили, что подъем волны мирового финансового кризиса начнется в сентябре-октябре с.г.Хотя я тоже являюсь убежденным сторонником этой теории (время, как и гравитация, распространяется в пространстве в виде энергетических волн), я лично в упор не вижу начала волны в указанное время. Волну кризиса в это время может разогнать только какое-то чрезвычайное событие типа внезапной войны.Но если сохранится мир, то будет только шоколад.Прошу больше не переживать.Кроме того, неделю назад я вам говорил, что масоны присылают к нам с немерянными деньгами своего эмиссара Малпаса. Вчера стало известно, что и ротшлильдская главжида решила не отставать и направляет к нам в это же время своего Нетаньягу. Тоже с большими деньгами.Отныне деньги и валюта для вас больше не проблема.Проблема выполнить то, что вы им наобещали в известном кинофильме.