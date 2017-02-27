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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17681769177017711772>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 279
вище 25.65
51%
142
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:37

  холява написав:
  Долярчик написав:... а чого ж ніхто не запитає в Будівельника, скільки він побудував садочків і шкіл за нанадцять років, коли ще займався будівництвом?
- щось теж не хотів займатись меценацтвом! ;) :)
- навіть, міг разом з державою(50/50) спробувати побудувати.... - але ж ні, не хотів ЗАМОРОЧУВАТИСЬ!!! ;)


Он Работяга и Патриот .
Дело в том , что стороны не равные .
То , что он смог бы представить со своей стороны ,добросовестный труд, уперлось бы в воровство и вот вам результат .
Будивельниик -УМКА.

Возможно даже отмечает сегодня День строителя :wink:
Удивительно,но в День строителя никто не одевается в спецовку,не бьёт об голову кирпичи и не купается в бетоне :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:04

  Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

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Ух ты,а что должно случится с долларом 20 августа? Сбудутся пророчества многобуквенного? :wink:
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:08

  Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

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За одну гривну доллар купить не сможете. Копите дальше
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:23

  Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

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Встигнете, долар не відмінять, але курс буде вище ніж зараз.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:34

  Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

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Конечно успеете..,по курсу на день покупки)))
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:52

  THB написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

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Ух ты,а что должно случится с долларом 20 августа? Сбудутся пророчества многобуквенного? :wink:


Сторонники теории волнового характера времени вычислили, что подъем волны мирового финансового кризиса начнется в сентябре-октябре с.г.
Хотя я тоже являюсь убежденным сторонником этой теории (время, как и гравитация, распространяется в пространстве в виде энергетических волн), я лично в упор не вижу начала волны в указанное время. Волну кризиса в это время может разогнать только какое-то чрезвычайное событие типа внезапной войны.
Но если сохранится мир, то будет только шоколад.
Прошу больше не переживать.
Кроме того, неделю назад я вам говорил, что масоны присылают к нам с немерянными деньгами своего эмиссара Малпаса. Вчера стало известно, что и ротшлильдская главжида решила не отставать и направляет к нам в это же время своего Нетаньягу. Тоже с большими деньгами.
Отныне деньги и валюта для вас больше не проблема.
Проблема выполнить то, что вы им наобещали в известном кинофильме.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:05

  Libo написав:
  THB написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Ух ты,а что должно случится с долларом 20 августа? Сбудутся пророчества многобуквенного? :wink:


Сторонники теории волнового характера времени вычислили, что подъем волны мирового финансового кризиса начнется в сентябре-октябре с.г.
Хотя я тоже являюсь убежденным сторонником этой теории (время, как и гравитация, распространяется в пространстве в виде энергетических волн), я лично в упор не вижу начала волны в указанное время. Волну кризиса в это время может разогнать только какое-то чрезвычайное событие типа внезапной войны.
Но если сохранится мир, то будет только шоколад.
Прошу больше не переживать.
Кроме того, неделю назад я вам говорил, что масоны присылают к нам с немерянными деньгами своего эмиссара Малпаса. Вчера стало известно, что и ротшлильдская главжида решила не отставать и направляет к нам в это же время своего Нетаньягу. Тоже с большими деньгами.
Отныне деньги и валюта для вас больше не проблема.
Проблема выполнить то, что вы им наобещали в известном кинофильме.
8) 8) 8)

Либо ..подвязывай бухать....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:25

  ROLF написав:Либо ..подвязывай бухать....


а я ему верю :)
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:38

  Libo написав: Вчера стало известно, что и ротшлильдская главжида решила не отставать и направляет к нам в это же время своего Нетаньягу. Тоже с большими деньгами.
Отныне деньги и валюта для вас больше не проблема.


Опять шпион-инвестор фантазирует на свободные темы.
У Нетаньягу проблемы с переизбранием в сентябре этого года, поэтому он давно начал окучивать русско-израильскую улицу с целью подбора голосов и этот визит из этой области.
А денег и в Израиле не густо т.к. китайцы там давно начали вовсю скупать прибыльные предприятия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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