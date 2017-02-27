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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:45
ROLF написав:
Либо ..подвязывай бухать....
Последний с вами уикенд.
Я провел с вами три самых прекрасных и шоколадных года. Каждый день по потребностям - материальным, духовным, патриотическим, половым и пр.
Обещаю приезжать и не отрываться.
Мысленно всегда с вами, на Украине милой. Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И капитан, печально улетая,
Уж не жалеет больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:49
Libo написав: ROLF написав:
Либо ..подвязывай бухать....
Последний с вами уикенд.
Я провел с вами три самых прекрасных и шоколадных года. Каждый день по потребностям - материальным, духовным, патриотическим, половым и пр.
Обещаю приезжать и не отрываться.
Мысленно всегда с вами, на Украине милой. Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И капитан, печально улетая,
Уж не жалеет больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
на Плутон возвращаешься?
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:50
sinus написав: Оранжевый-хит сезона написав:
20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар?
Встигнете, долар не відмінять, але курс буде вище ніж зараз.
не факт. 27 числа опять будут шестилетки размещать, и если размещение не обрежут...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:55
Libo написав:
Мысленно всегда с вами, на Украине милой.
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И капитан, печально улетая,
Уж не жалеет больше ни о ком.
А чего это ненавистник русских цитирует Есенина?
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:57
shapo написав: Libo написав:
Мысленно всегда с вами, на Украине милой.
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И капитан, печально улетая,
Уж не жалеет больше ни о ком.
А чего это ненавистник русских цитирует Есенина?
Есенин про капитана не писал .....
Я тоже в детстве стихи писал -Пушкин получался .
Мой друг ,сосед (закончил мед, ЛОР( работает косметологом )) тоже стихи писал ,получался Есенин .
Востаннє редагувалось холява
в Нед 11 сер, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:58
Баран, кто такие "палестинцы" и как они оказались на тех территориях?
Вранье о мировом еврейском финансовом центре существует уже больше 100 лет. Его активно использовал Адольф Алоизович и пр. мировые антисемиты.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:59
холява написав:
Есенин про капитана не писал .....
Так это этот клоун написал сам? Или раньше писал под псевдонимом Есенин?
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Додано: Нед 11 сер, 2019 19:04
shapo
Ну , скажем ,человек с богатой фантазией написал очень похоже ...
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холява
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Додано: Нед 11 сер, 2019 19:05
shapo написав:
Баран, кто такие "палестинцы" и как они оказались на тех территориях?
Те же самые евреи, только муслимы. Внешне вы отличаетесь только тюбетейками, кровные братья, но вражда ваша просто зашкаливает. Помиритесь. Как советует Зеленый, просто перестаньте стрелять.
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Libo
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