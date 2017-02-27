Это ты с русскими родной брат, а евреи с арабами только по религии двоюродные.
Вот только откуда там взялись палестинцы и когда,а, шпион? Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:14
Это ты с русскими родной брат, а евреи с арабами только по религии двоюродные.
Вот только откуда там взялись палестинцы и когда,а, шпион? Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:19
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:37
Никогда иудеями углубленно не занимался. Мой профайл Ватикан и Опус Деи. В академии по истории БВ три с минусом. Со второго захода.
Но!
Досконально знаю все ваши перепитии с момента, когда царица Савская совокупилась с вашим царем Соломоном и вывезла Ковчег Завета и чашу Грааля в Эфиопию. С того момента знаю вас как облупленных. И далеко не всё мне в вас понравилось, ой не всё ... А Протоколы сионских мудрецов это вообще ваш позор и вызов всему человечеству ... Кстати, до сих пор перед нами не покаялись ...
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:41
Ни хрена ты не знаешь, шпион самозванный, начиная от названия "палестинцы" придуманного в КГБ в 1962г и заканчивая фальшивкой "Протоколы сионских мудрецов" от 3го охранного отделения(твоих коллег) в Российской империи в конце 19 века
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:48
Сінгапурські ф'ючерси на залізну руду завершили робочий тиждень 14% падінням, опустившись нижче позначки в 90 доларів за тонну.
Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".
Спотові контракти подешевшали до мінімального показника з квітня цього року.
Каталізаторами світового падіння цін на залізорудну сировину є відразу цілий ряд факторів, серед яких уповільнення попиту в Китаї, торгові війни і відновлення складських запасів в першій половині 2019 року, передає агентство Bloomberg.
У Сінгапурі в п'ятницю залізна руда подешевшала на 2,7%, до 88,23 долара за тонну.
Ф'ючерси на Даляньській сировинній біржі впали в ціні на 3,3%, до 639 юанів за тонну. Їх тижневе падіння становило при цьому 12%.
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это ни разу про курс но общественность должна знать
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:52
По первой легенде военврач был в Эфиопии. Красавец. Даже фото помню, сидит в транспортнике с Калашом и улыбается, подмигивает фотографу, дескать - покупай серебряные ложки. Потом от фото отказался, типа прокол разведчика, я не я.
Но статейку, где такая же фотография была опубликована, в Комсомольской Правде, про будни военврача в контингенте в Эфиопии, помню, много совпадало с байками Libo на сайте, отдельные эпизоды один к одному.
В разведку видимо потом ушел, оттуда в МВФ.
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:52
LiboНе как к шпиону, а масону. Что же вы своего брата по вере Запорожана отдали на съедение Супрунихе ?
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для Украины это не хорошо(
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут карлик войска н границе Укаины наращивает активно какие-то ракеты пробует делать, то что не получаеться это другой вопрос но ряд экпердов прогнозируют таки к 2020-2021 активное наступление вторжение рф на територию Украины. Ведь не даром военные части собираються на границе с Украиной. Как раз к 2020 - 2021 соберут остатки и могут пойти широкомасштабным наступленем да хоть на Киев, я понимаю что все расслабились почему мол не в 2014 ... Почему раньше не наступали и т.д. вот как все расслабились теперь можно, митинги видели ? Царя спасет только красивая победная война от недовольства народа, ну царь так думает по крайней мере. Вжарят и на Киев . Что скажеш шпион агент , и еще 10-ок ярлыков, Либо ? Мысли карлика царя никому не известны завтра в плохом настроении проснеться и понеслась... Кому будут нужны долары в осажденном Киеве ? Какой дурак будет менять их на еду и воду ? Или вы с ними оцепление пройдете ? Мзду на блокпосту будете уплачивать доларами на текущем счете форекса?
Востаннє редагувалось yama в Нед 11 сер, 2019 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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