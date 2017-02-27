Додано: Нед 11 сер, 2019 20:05

Тут карлик войска н границе Укаины наращивает активно какие-то ракеты пробует делать, то что не получаеться это другой вопрос но ряд экпердов прогнозируют таки к 2020-2021 активное наступление вторжение рф на територию Украины. Ведь не даром военные части собираються на границе с Украиной. Как раз к 2020 - 2021 соберут остатки и могут пойти широкомасштабным наступленем да хоть на Киев, я понимаю что все расслабились почему мол не в 2014 ... Почему раньше не наступали и т.д. вот как все расслабились теперь можно, митинги видели ? Царя спасет только красивая победная война от недовольства народа, ну царь так думает по крайней мере. Вжарят и на Киев . Что скажеш шпион агент , и еще 10-ок ярлыков, Либо ? Мысли карлика царя никому не известны завтра в плохом настроении проснеться и понеслась... Кому будут нужны долары в осажденном Киеве ? Какой дурак будет менять их на еду и воду ? Или вы с ними оцепление пройдете ? Мзду на блокпосту будете уплачивать доларами на текущем счете форекса?

Востаннє редагувалось yama в Нед 11 сер, 2019 20:08, всього редагувалось 1 раз.

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html