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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17701771177217731774>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 279
вище 25.65
51%
142
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:14

  Libo написав:
  shapo написав:Баран, кто такие "палестинцы" и как они оказались на тех территориях?


Те же самые евреи, только муслимы. Внешне вы отличаетесь только тюбетейками, кровные братья, но вражда ваша просто зашкаливает. Помиритесь. Как советует Зеленый, просто перестаньте стрелять. :?


Это ты с русскими родной брат, а евреи с арабами только по религии двоюродные.
Вот только откуда там взялись палестинцы и когда,а, шпион? Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:19

  shapo написав:А чего это ненавистник русских цитирует Есенина?


Искусство интернационально. Оно принадлежит всему человечеству. Ведь и я тоже пишу для всего человечества. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:37

  shapo написав:Вот только откуда там взялись палестинцы и когда,а, шпион? Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)


Никогда иудеями углубленно не занимался. Мой профайл Ватикан и Опус Деи. В академии по истории БВ три с минусом. Со второго захода. :oops:
Но!
Досконально знаю все ваши перепитии с момента, когда царица Савская совокупилась с вашим царем Соломоном и вывезла Ковчег Завета и чашу Грааля в Эфиопию. С того момента знаю вас как облупленных. И далеко не всё мне в вас понравилось, ой не всё ... А Протоколы сионских мудрецов это вообще ваш позор и вызов всему человечеству ... Кстати, до сих пор перед нами не покаялись ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:41

  Libo написав:
  shapo написав:Вот только откуда там взялись палестинцы и когда,а, шпион? Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)


Никогда иудеями углубленно не занимался. Мой профайл Ватикан и Опус Деи. В академии по истории БВ три с минусом. Со второго захода. :oops:
Но!
Досконально знаю все ваши перепитии с момента, когда царица Савская совокупилась с вашим царем Соломоном и вывезла Ковчег Завета и чашу Грааля в Эфиопию. С того момента знаю вас как облупленных. И далеко не всё мне в вас понравилось, ой не всё ... А Протоколы сионских мудрецов это вообще ваш позор и вызов всему человечеству ... Кстати, до сих пор перед нами не покаялись ... :?

Ни хрена ты не знаешь, шпион самозванный, начиная от названия "палестинцы" придуманного в КГБ в 1962г и заканчивая фальшивкой "Протоколы сионских мудрецов" от 3го охранного отделения(твоих коллег) в Российской империи в конце 19 века
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:48

Сінгапурські ф'ючерси на залізну руду завершили робочий тиждень 14% падінням, опустившись нижче позначки в 90 доларів за тонну.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Спотові контракти подешевшали до мінімального показника з квітня цього року.

Каталізаторами світового падіння цін на залізорудну сировину є відразу цілий ряд факторів, серед яких уповільнення попиту в Китаї, торгові війни і відновлення складських запасів в першій половині 2019 року, передає агентство Bloomberg.

У Сінгапурі в п'ятницю залізна руда подешевшала на 2,7%, до 88,23 долара за тонну.

Ф'ючерси на Даляньській сировинній біржі впали в ціні на 3,3%, до 639 юанів за тонну. Їх тижневе падіння становило при цьому 12%.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это ни разу про курс но общественность должна знать https://youtu.be/FqzSaaJEmTM да так бабахнуло что все Белое море загадили радиацией аж до финов дошло. Я сам только сейчас узнал ,в шоке ,а другие и не знают. Вобщем после просмотра ютуба склоняюсь к демуровским тушонке и патронам . Это я к тому что карлик никак не уйметься
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:52

  shapo написав:Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)


По первой легенде военврач был в Эфиопии. Красавец. Даже фото помню, сидит в транспортнике с Калашом и улыбается, подмигивает фотографу, дескать - покупай серебряные ложки. Потом от фото отказался, типа прокол разведчика, я не я.
Но статейку, где такая же фотография была опубликована, в Комсомольской Правде, про будни военврача в контингенте в Эфиопии, помню, много совпадало с байками Libo на сайте, отдельные эпизоды один к одному.

В разведку видимо потом ушел, оттуда в МВФ.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:52

LiboНе как к шпиону, а масону. Что же вы своего брата по вере Запорожана отдали на съедение Супрунихе ?
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

jump написав:Сінгапурські ф'ючерси на залізну руду завершили робочий тиждень 14% падінням, опустившись нижче позначки в 90 доларів за тонну.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Спотові контракти подешевшали до мінімального показника з квітня цього року.

Каталізаторами світового падіння цін на залізорудну сировину є відразу цілий ряд факторів, серед яких уповільнення попиту в Китаї, торгові війни і відновлення складських запасів в першій половині 2019 року, передає агентство Bloomberg.

У Сінгапурі в п'ятницю залізна руда подешевшала на 2,7%, до 88,23 долара за тонну.

Ф'ючерси на Даляньській сировинній біржі впали в ціні на 3,3%, до 639 юанів за тонну. Їх тижневе падіння становило при цьому 12%.
Для Украины это не хорошо(

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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут карлик войска н границе Укаины наращивает активно какие-то ракеты пробует делать, то что не получаеться это другой вопрос но ряд экпердов прогнозируют таки к 2020-2021 активное наступление вторжение рф на територию Украины. Ведь не даром военные части собираються на границе с Украиной. Как раз к 2020 - 2021 соберут остатки и могут пойти широкомасштабным наступленем да хоть на Киев, я понимаю что все расслабились почему мол не в 2014 ... Почему раньше не наступали и т.д. вот как все расслабились теперь можно, митинги видели ? Царя спасет только красивая победная война от недовольства народа, ну царь так думает по крайней мере. Вжарят и на Киев . Что скажеш шпион агент , и еще 10-ок ярлыков, Либо ? Мысли карлика царя никому не известны завтра в плохом настроении проснеться и понеслась... Кому будут нужны долары в осажденном Киеве ? Какой дурак будет менять их на еду и воду ? Или вы с ними оцепление пройдете ? Мзду на блокпосту будете уплачивать доларами на текущем счете форекса?
Востаннє редагувалось yama в Нед 11 сер, 2019 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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