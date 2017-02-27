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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:06
freeze написав: shapo написав:
Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)
По первой легенде военврач был в Эфиопии. Красавец. Даже фото помню, сидит в транспортнике с Калашом
В Эфиопии служил 2 года переводчиком мой родственник в начале 80х.Там кому-то из военных советников, как он рассказывал, операцию по удалению аппендицит делали местные врачи. Ни про каких советских военврач ей он не говорил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:08
yama написав:
Тут карлик войска н границе Укаины наращивает активно какие-то ракеты пробует делать, то что не получаеться это другой вопрос но ряд экпердов прогнозируют таки к 2020-2021 активное наступление вторжение рф на територию Украины. Ведь не даром военные части собираються на границе с Украиной. Как раз к 2020 - 2021 соберут остатки и могут пойти широкомасштабным наступленем да хоть на Киев, я понимаю что все расслабились почему мол не в 2014 ... Почему раньше не наступали и т.д. вот как все расслабились теперь можно, митинги видели ? Царя спасет только красивая победная война от недовольства народа, ну царь так думает по крайней мере. Вжарят и на Киев . Что скажеш шпион агент , и еще 10-ок ярлыков, Либо ? Мысли карлика царя никому не известны завтра в плохом настроении проснеться и понеслась...
По этому поводу давно ответил Волгарь. России это не нужно и ничего не даст Путину
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:09
Меня проверяют. Меня всю жизнь будут проверять. Такая работа. Меня
freeze написав: shapo написав:
Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)
По первой легенде военврач был в Эфиопии. Красавец. Даже фото помню, сидит в транспортнике с Калашом и улыбается, подмигивает фотографу, дескать - покупай серебряные ложки. Потом от фото отказался, типа прокол разведчика, я не я.
Но статейку, где такая же фотография была опубликована, в Комсомольской Правде, про будни военврача в контингенте в Эфиопии, помню, много совпадало с байками Libo на сайте, отдельные эпизоды один к одному.
В разведку видимо потом ушел, оттуда в МВФ.
проверяют на уравновешенность, на выдержку, на сообразительность, на
преданность. Проверяют не меня одного. Всех проверяют. Кому улыбаешься,
кому не улыбаешься, с кем пьешь, с кем спишь. А если ни с кем - опять же
проверка: а почему?
- Заходи.
- Товарищ полковник, старший лей...
- Садись, - приказывает он.
Он - это полковник Марчук, новый заместитель Кравцова. У советской
военной разведки формы особой нет. Каждый ходит в форме тех войск, из
которых в разведку пришел.- Я, к примеру, - танкист. Кравцов - артилле-
рист. В Разведывательном управлении у нас и пехота, и летчики, и саперы,
и химики. А полковник Марчук - медик. На малиновых петлицах чаша золо-
тистая да змеюга вокруг. Красивая у медиков эмблема. Не такая, конечно,
как у нас, танкистов, но все же красивая. В армии медицинскую эмблему
по-своему расшяфровывают: хитрый, как змей, и выпить не дурак.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:12
yama написав:
Ведь не даром военные части собираються на границе с Украиной.
Да уже пять лет читаем байки от Турчинова и Пашинского, что все больше у границ собираются, по подсчетам уже сапогу у границы вступить негде.
Только никто внятно не объяснил, зачем прямо у границы годами что-то наращивать.
До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:16
Libo написав:
[i]Меня проверяют. Меня всю жизнь будут проверять. Такая работа. Меня
проверяют на уравновешенность, на выдержку, на сообразительность, на
преданность. Проверяют не меня одного. Всех проверяют. Кому улыбаешься,
кому не улыбаешься, с кем пьешь, с кем спишь. А если ни с кем - опять же
проверка: а почему?
- Заходи.
- Товарищ полковник, старший лей...
- Садись, - приказывает он.
Он - это полковник Марчук, новый заместитель Кравцова. У советской
военной разведки формы особой нет.
Что же вы тогда великий Советский Союз так бездарно просрали,рыцари плаща и кинжала?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:18
freeze написав: yama написав:
Ведь не даром военные части собираються на границе с Украиной.
Да уже пять лет читаем байки от Турчинова и Пашинского, что все больше у границ собираются, по подсчетам уже сапогу у границы вступить негде.
Только никто внятно не объяснил, зачем прямо у границы годами что-то наращивать.
До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации.
Там уже столько войск, что скоро уже будут через "стену Яценюка" переваливаться. Она их как дамба сдерживает
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Нед 11 сер, 2019 20:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:18
freeze написав:
До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации.
Доехали и обосрались без поддержки.
Потом, долго извинялись и просили топливо, чтобы уйти
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:23
shapo написав: yama написав:
Тут карлик войска н границе Укаины наращивает активно какие-то ракеты пробует делать, то что не получаеться это другой вопрос но ряд экпердов прогнозируют таки к 2020-2021 активное наступление вторжение рф на територию Украины. Ведь не даром военные части собираються на границе с Украиной. Как раз к 2020 - 2021 соберут остатки и могут пойти широкомасштабным наступленем да хоть на Киев, я понимаю что все расслабились почему мол не в 2014 ... Почему раньше не наступали и т.д. вот как все расслабились теперь можно, митинги видели ? Царя спасет только красивая победная война от недовольства народа, ну царь так думает по крайней мере. Вжарят и на Киев . Что скажеш шпион агент , и еще 10-ок ярлыков, Либо ? Мысли карлика царя никому не известны завтра в плохом настроении проснеться и понеслась...
По этому поводу давно ответил Волгарь. России это не нужно и ничего не даст Путину
Ну так давняя мечта восстановить империю . Путин всегда публично сожалел о распаде ссср. Собиратель земель русских. Мы я вы возможно Волгарь ( не смотрел не читал) думаем логично, а старому захочеться в войнушки поиграть на старости лет побыть военачальником воплотить какие то свои амбиции желания тут логика безсильна я бы сказал работает принцип -" хочу потому что могу " или " делаю потому что нравиться \хочу" .Что терять старику ? А так в исторю войти можно
Востаннє редагувалось yama
в Нед 11 сер, 2019 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:24
shapo написав:
В Эфиопии служил 2 года переводчиком мой родственник в начале 80х.Там кому-то из военных советников, как он рассказывал, операцию по удалению аппендицит делали местные врачи. Ни про каких советских военврач ей он не говорил
А я слышал другое.
В Адис-Абебе большой советский Балча госпиталь еще подарок русского царя.
один советский медсанбат (но его быстро вывели), центральный военный госпиталь, три фронтовых госпиталя, один удаленный военный госпиталь с командами советских военных медиков в каждом. Плюс три кубинских военных госпиталя, куда советских принимали автоматом как своих военнослужащих. Плюс командды болгарских и гдр-овских военных медиков при эфиопских военных госпиталях. Плюс еще была эвакуация в госпиталь Адена (НДРЙ) и в крайних случаях - в Москву.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:29
Libo написав: shapo написав:
В Эфиопии служил 2 года переводчиком мой родственник в начале 80х.Там кому-то из военных советников, как он рассказывал, операцию по удалению аппендицит делали местные врачи. Ни про каких советских военврач ей он не говорил
А я слышал другое.
В Адис-Абебе большой советский Балча госпиталь еще подарок русского царя.
один советский медсанбат (но его быстро вывели), центральный военный госпиталь, три фронтовых госпиталя, один удаленный военный госпиталь с командами советских военных медиков в каждом. Плюс три кубинских военных госпиталя, куда советских принимали автоматом как своих военнослужащих. Плюс командды болгарских и гдр-овских военных медиков при эфиопских военных госпиталях. Плюс еще была эвакуация в госпиталь Адена (НДРЙ) и в крайних случаях - в Москву.
Я же говорю, материал по эфиопской медицине ты знаешь, Судоплатов, как пять пальцев.
Родная тема, столько лет жизни.
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