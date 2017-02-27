Додано: Нед 11 сер, 2019 20:09

freeze написав: shapo написав: Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь) Ведь вопрос имеет прямое отношение к твоему ведомству (если не врешь)



По первой легенде военврач был в Эфиопии. Красавец. Даже фото помню, сидит в транспортнике с Калашом и улыбается, подмигивает фотографу, дескать - покупай серебряные ложки. Потом от фото отказался, типа прокол разведчика, я не я.

Но статейку, где такая же фотография была опубликована, в Комсомольской Правде, про будни военврача в контингенте в Эфиопии, помню, много совпадало с байками Libo на сайте, отдельные эпизоды один к одному.



В разведку видимо потом ушел, оттуда в МВФ. По первой легенде военврач был в Эфиопии. Красавец. Даже фото помню, сидит в транспортнике с Калашом и улыбается, подмигивает фотографу, дескать - покупай серебряные ложки. Потом от фото отказался, типа прокол разведчика, я не я.Но статейку, где такая же фотография была опубликована, в Комсомольской Правде, про будни военврача в контингенте в Эфиопии, помню, много совпадало с байками Libo на сайте, отдельные эпизоды один к одному.В разведку видимо потом ушел, оттуда в МВФ.

Меня проверяют. Меня всю жизнь будут проверять. Такая работа. Меняпроверяют на уравновешенность, на выдержку, на сообразительность, напреданность. Проверяют не меня одного. Всех проверяют. Кому улыбаешься,кому не улыбаешься, с кем пьешь, с кем спишь. А если ни с кем - опять жепроверка: а почему?- Заходи.- Товарищ полковник, старший лей...- Садись, - приказывает он.Он - это полковник Марчук, новый заместитель Кравцова. У советскойвоенной разведки формы особой нет. Каждый ходит в форме тех войск, изкоторых в разведку пришел.- Я, к примеру, - танкист. Кравцов - артилле-рист. В Разведывательном управлении у нас и пехота, и летчики, и саперы,и химики. А полковник Марчук - медик. На малиновых петлицах чаша золо-тистая да змеюга вокруг. Красивая у медиков эмблема. Не такая, конечно,как у нас, танкистов, но все же красивая. В армии медицинскую эмблемупо-своему расшяфровывают: хитрый, как змей, и выпить не дурак.