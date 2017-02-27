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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:29
shapo написав:
Что же вы тогда великий Советский Союз так бездарно просрали,рыцари плаща и кинжала?
Здрасьте!
Я работал как раз на тех, кто его разваливал как мог.
Я ж просвещенный украинский националист, руссофоб, диверсант ...
На свалку истории эту совдепию и парашу.
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Libo
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:30
pesikot написав: freeze написав:
До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации.
Доехали и обосрались без поддержки.
Потом, долго извинялись и просили топливо, чтобы уйти
А сказать-то что хотел, шапками закидаем или не доедут от Волгограда 650 км, яснее выражайся.
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freeze
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:35
Libo написав: shapo написав:
В Эфиопии служил 2 года переводчиком мой родственник в начале 80х.Там кому-то из военных советников, как он рассказывал, операцию по удалению аппендицит делали местные врачи. Ни про каких советских военврач ей он не говорил
А я слышал другое.
В Адис-Абебе большой советский Балча госпиталь еще подарок русского царя.
один советский медсанбат (но его быстро вывели), центральный военный госпиталь, три фронтовых госпиталя, один удаленный военный госпиталь с командами советских военных медиков в каждом.
Плюс три кубинских военных госпиталя, куда советских принимали автоматом как своих военнослужащих. Плюс командды болгарских и гдр-овских военных медиков при эфиопских военных госпиталях. Плюс еще была эвакуация в госпиталь Адена (НДРЙ) и в крайних случаях - в Москву.
Судя по твоим опусам там стояла не меньше чем советская дивизия непонятного назначения, а родственник кроме военных советников никого там больше не видел.
Так в каких боях принимали участие бойцы этой дивизии если из 4х воюющих там группировок 3 были просоветские?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:35
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации.
Доехали и обосрались без поддержки.
Потом, долго извинялись и просили топливо, чтобы уйти
А сказать-то что хотел, шапками закидаем или не доедут от Волгограда 650 км, яснее выражайся.
Это не мне , но у меня родственники живут как раз рядом с новопостроенной военной частью и таки да нагнали туда кучу солдат и таки да настроили дофига , надо распросить че да как более подробно, просто почти все родственники уже давно в Москве так как на перефирии жизни нет , жизнь осталась только в Москве . Но то что сторят и свозят туда ( к границе) все и всех факт .
В начале года в этом маленьком городке в том числе проводились учения Областного значения среди обычных работников мвд тема хохлы напали че делать.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:36
Libo написав:
Вчера стало известно, что и ротшлильдская главжида решила не отставать и направляет к нам в это же время своего Нетаньягу.
Свій до свого по своє?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:36
Libo написав: shapo написав:
Что же вы тогда великий Советский Союз так бездарно просрали,рыцари плаща и кинжала?
Здрасьте!
Я работал как раз на тех, кто его разваливал как мог.
Я ж просвещенный украинский националист, руссофоб, диверсант ...
На свалку истории эту совдепию и парашу.
Про украинского националиста и русофоба ты при вступлении в эту контору рассказал?
Или врал и тогда, и сейчас?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:44
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Перешли все границы оффтопа
ДС бы написал "Заканчиваем Оффтоп " и приступаем к прогнозам на неделю.
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холява
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:46
холява написав:
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Перешли все границы оффтопа
ДС бы написал "Заканчиваем Оффтоп " и приступаем к прогнозам на неделю.
С шпионом-инвестором по-другому не бывает
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shapo
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