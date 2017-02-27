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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1771177217731774

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 279
вище 25.65
51%
142
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:29

  shapo написав: Что же вы тогда великий Советский Союз так бездарно просрали,рыцари плаща и кинжала?


Здрасьте!
Я работал как раз на тех, кто его разваливал как мог. :lol:
Я ж просвещенный украинский националист, руссофоб, диверсант ... :roll:
На свалку истории эту совдепию и парашу. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:30

  pesikot написав:
  freeze написав:До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации.

Доехали и обосрались без поддержки.
Потом, долго извинялись и просили топливо, чтобы уйти


А сказать-то что хотел, шапками закидаем или не доедут от Волгограда 650 км, яснее выражайся.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:35

  Libo написав:
  shapo написав:В Эфиопии служил 2 года переводчиком мой родственник в начале 80х.Там кому-то из военных советников, как он рассказывал, операцию по удалению аппендицит делали местные врачи. Ни про каких советских военврач ей он не говорил


А я слышал другое. :roll:
В Адис-Абебе большой советский Балча госпиталь еще подарок русского царя.
один советский медсанбат (но его быстро вывели), центральный военный госпиталь, три фронтовых госпиталя, один удаленный военный госпиталь с командами советских военных медиков в каждом. Плюс три кубинских военных госпиталя, куда советских принимали автоматом как своих военнослужащих. Плюс командды болгарских и гдр-овских военных медиков при эфиопских военных госпиталях. Плюс еще была эвакуация в госпиталь Адена (НДРЙ) и в крайних случаях - в Москву. :?


Судя по твоим опусам там стояла не меньше чем советская дивизия непонятного назначения, а родственник кроме военных советников никого там больше не видел.
Так в каких боях принимали участие бойцы этой дивизии если из 4х воюющих там группировок 3 были просоветские?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:35

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации.

Доехали и обосрались без поддержки.
Потом, долго извинялись и просили топливо, чтобы уйти


А сказать-то что хотел, шапками закидаем или не доедут от Волгограда 650 км, яснее выражайся.

Это не мне , но у меня родственники живут как раз рядом с новопостроенной военной частью и таки да нагнали туда кучу солдат и таки да настроили дофига , надо распросить че да как более подробно, просто почти все родственники уже давно в Москве так как на перефирии жизни нет , жизнь осталась только в Москве . Но то что сторят и свозят туда ( к границе) все и всех факт .
В начале года в этом маленьком городке в том числе проводились учения Областного значения среди обычных работников мвд тема хохлы напали че делать.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Вчера стало известно, что и ротшлильдская главжида решила не отставать и направляет к нам в это же время своего Нетаньягу.


Свій до свого по своє?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:36

  Libo написав:
  shapo написав: Что же вы тогда великий Советский Союз так бездарно просрали,рыцари плаща и кинжала?


Здрасьте!
Я работал как раз на тех, кто его разваливал как мог. :lol:
Я ж просвещенный украинский националист, руссофоб, диверсант ... :roll:
На свалку истории эту совдепию и парашу. :lol:


Про украинского националиста и русофоба ты при вступлении в эту контору рассказал?
Или врал и тогда, и сейчас?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

***......
Перешли все границы оффтопа

ДС бы написал "Заканчиваем Оффтоп " и приступаем к прогнозам на неделю.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:46

  холява написав:***......
Перешли все границы оффтопа

ДС бы написал "Заканчиваем Оффтоп " и приступаем к прогнозам на неделю.

С шпионом-инвестором по-другому не бывает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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