Додано: Нед 11 сер, 2019 20:35

freeze написав: pesikot написав: freeze написав: До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации. До аэропорта Приштины за один день 650 километров проехали. И это на колесах без авиации.

Доехали и обосрались без поддержки.

Потом, долго извинялись и просили топливо, чтобы уйти Доехали и обосрались без поддержки.Потом, долго извинялись и просили топливо, чтобы уйти



А сказать-то что хотел, шапками закидаем или не доедут от Волгограда 650 км, яснее выражайся. А сказать-то что хотел, шапками закидаем или не доедут от Волгограда 650 км, яснее выражайся.

Это не мне , но у меня родственники живут как раз рядом с новопостроенной военной частью и таки да нагнали туда кучу солдат и таки да настроили дофига , надо распросить че да как более подробно, просто почти все родственники уже давно в Москве так как на перефирии жизни нет , жизнь осталась только в Москве . Но то что сторят и свозят туда ( к границе) все и всех факт .В начале года в этом маленьком городке в том числе проводились учения Областного значения среди обычных работников мвд тема хохлы напали че делать.