Додано: Нед 11 сер, 2019 21:43

shapo написав:

Судя по твоим опусам там стояла не меньше чем советская дивизия непонятного назначения, а родственник кроме военных советников никого там больше не видел.

Так в каких боях принимали участие бойцы этой дивизии если из 4х воюющих там группировок 3 были просоветские? Судя по твоим опусам там стояла не меньше чем советская дивизия непонятного назначения, а родственник кроме военных советников никого там больше не видел.Так в каких боях принимали участие бойцы этой дивизии если из 4х воюющих там группировок 3 были просоветские?

Исходя из данных по военной истории:Восточный фронт - от Джибути - Диджига - Огаден. Война с Сомали. Кроме СА в ней принимали участие 3 кубинских бригады (танковая, артиллерийская и мотострелковая) и одна оставалась в резерве в тылу; кубинская авиаэскадрилья МИГ-15 и эскадрилья МИГ-21; южнойеменский артиллерийский дивизизион и вертолетный полк; ливийская военно-транспортная авиация.Результат - спасли правительство Эфиопии от полного разгрома и захвата Аддис-Абебы.Южный фронт - юг Эфиопии, тоже с Сомали, с сомалийскими партизанами и диверсантами, заходящими через территорию Кении.Северный фронт - самый кровавый фронт - война с эритрейскими сепаратистами, закончившаяся в итоге полным поражением правительства Эфиопии и СССР.ЗЫ Бойцы спецназа, прошедшие в свое время Эфиопию, Восточный фронт, в 2014 году вспомнили молодость на Донбассе под командыванием лейтенанта позывной Воля. Местных просто выпарывали, а вот русню и хачей беспощадно и молча резали. Дюжинами. По настоятельной просьбе командования ВСУ разоружились и вышли в тыл. Разъехались на своих джипах по домам, но держат порох сухим.Я так слышал. Хотите верьте, хотите нет. Сам не могу определиться.Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности...