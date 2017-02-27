Здрасьте!
Я работал как раз на тех, кто его разваливал как мог.
Я ж просвещенный украинский националист, руссофоб, диверсант ...
На свалку истории эту совдепию и парашу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:29
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:30
А сказать-то что хотел, шапками закидаем или не доедут от Волгограда 650 км, яснее выражайся.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:35
Судя по твоим опусам там стояла не меньше чем советская дивизия непонятного назначения, а родственник кроме военных советников никого там больше не видел.
Так в каких боях принимали участие бойцы этой дивизии если из 4х воюющих там группировок 3 были просоветские?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:35
Это не мне , но у меня родственники живут как раз рядом с новопостроенной военной частью и таки да нагнали туда кучу солдат и таки да настроили дофига , надо распросить че да как более подробно, просто почти все родственники уже давно в Москве так как на перефирии жизни нет , жизнь осталась только в Москве . Но то что сторят и свозят туда ( к границе) все и всех факт .
В начале года в этом маленьком городке в том числе проводились учения Областного значения среди обычных работников мвд тема хохлы напали че делать.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Свій до свого по своє?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:36
Про украинского националиста и русофоба ты при вступлении в эту контору рассказал?
Или врал и тогда, и сейчас?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
***......
Перешли все границы оффтопа
ДС бы написал "Заканчиваем Оффтоп " и приступаем к прогнозам на неделю.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:46
С шпионом-инвестором по-другому не бывает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:43
Исходя из данных по военной истории:
Восточный фронт - от Джибути - Диджига - Огаден. Война с Сомали. Кроме СА в ней принимали участие 3 кубинских бригады (танковая, артиллерийская и мотострелковая) и одна оставалась в резерве в тылу; кубинская авиаэскадрилья МИГ-15 и эскадрилья МИГ-21; южнойеменский артиллерийский дивизизион и вертолетный полк; ливийская военно-транспортная авиация.
Результат - спасли правительство Эфиопии от полного разгрома и захвата Аддис-Абебы.
Южный фронт - юг Эфиопии, тоже с Сомали, с сомалийскими партизанами и диверсантами, заходящими через территорию Кении.
Северный фронт - самый кровавый фронт - война с эритрейскими сепаратистами, закончившаяся в итоге полным поражением правительства Эфиопии и СССР.
ЗЫ Бойцы спецназа, прошедшие в свое время Эфиопию, Восточный фронт, в 2014 году вспомнили молодость на Донбассе под командыванием лейтенанта позывной Воля. Местных просто выпарывали, а вот русню и хачей беспощадно и молча резали. Дюжинами. По настоятельной просьбе командования ВСУ разоружились и вышли в тыл. Разъехались на своих джипах по домам, но держат порох сухим.
Я так слышал. Хотите верьте, хотите нет. Сам не могу определиться.
Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности...
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:47
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