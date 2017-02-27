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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1772177317741775

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 279
вище 25.65
51%
142
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Ну так давняя мечта восстановить империю . Путин всегда публично сожалел о распаде ссср. Собиратель земель русских. Мы я вы возможно Волгарь ( не смотрел не читал) думаем логично, а старому захочеться в войнушки поиграть на старости лет побыть военачальником воплотить какие то свои амбиции желания тут логика безсильна я бы сказал работает принцип -" хочу потому что могу " или " делаю потому что нравиться \хочу" .Что терять старику ? А так в историю войти можно

Про "ввійти в історію" - саме так. Траплялася в ЗМІ така інформація від обізнаних (не тільки про ввп, звучало "вони"). Втім це й так зрозуміло. Ордло, наприклад, відповідає приблизно територіям, що були колись в складі Дону. Бушу на карті показував пальцем.
Є ж люди, які вкладають в уха ввп такі речі.
Бентежить імпотенція київської "иліти". Не спромоглися навіть за 20 років придумати контрпропаганду про Крим (1954 та бла-бла). Наприклад, "Крим - частина Таврійської губернії, яку більшовики неправильно поділили бла-бла", "Крим - скіфська територія, українці - нащадки скіфів, ось аналіз геномів бла-бла", "мешканці Криму на 95% - прибульці після 1954 року, вже в УРСР бла-бла".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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