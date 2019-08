Додано: Нед 11 сер, 2019 23:01

yama написав: Ну так давняя мечта восстановить империю . Путин всегда публично сожалел о распаде ссср. Собиратель земель русских. Мы я вы возможно Волгарь ( не смотрел не читал) думаем логично, а старому захочеться в войнушки поиграть на старости лет побыть военачальником воплотить какие то свои амбиции желания тут логика безсильна я бы сказал работает принцип -" хочу потому что могу " или " делаю потому что нравиться \хочу" .Что терять старику ? А так в историю войти можно

Про "ввійти в історію" - саме так. Траплялася в ЗМІ така інформація від обізнаних (не тільки про ввп, звучало "вони"). Втім це й так зрозуміло. Ордло, наприклад, відповідає приблизно територіям, що були колись в складі Дону. Бушу на карті показував пальцем.

Є ж люди, які вкладають в уха ввп такі речі.

Про "ввійти в історію" - саме так. Траплялася в ЗМІ така інформація від обізнаних (не тільки про ввп, звучало "вони"). Втім це й так зрозуміло. Ордло, наприклад, відповідає приблизно територіям, що були колись в складі Дону. Бушу на карті показував пальцем.

Є ж люди, які вкладають в уха ввп такі речі.

Бентежить імпотенція київської "иліти". Не спромоглися навіть за 20 років придумати контрпропаганду про Крим (1954 та бла-бла). Наприклад, "Крим - частина Таврійської губернії, яку більшовики неправильно поділили бла-бла", "Крим - скіфська територія, українці - нащадки скіфів, ось аналіз геномів бла-бла", "мешканці Криму на 95% - прибульці після 1954 року, вже в УРСР бла-бла".

