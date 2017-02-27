yama написав:Ну так давняя мечта восстановить империю . Путин всегда публично сожалел о распаде ссср. Собиратель земель русских. Мы я вы возможно Волгарь ( не смотрел не читал) думаем логично, а старому захочеться в войнушки поиграть на старости лет побыть военачальником воплотить какие то свои амбиции желания тут логика безсильна я бы сказал работает принцип -" хочу потому что могу " или " делаю потому что нравиться \хочу" .Что терять старику ? А так в историю войти можно
Про "ввійти в історію" - саме так. Траплялася в ЗМІ така інформація від обізнаних (не тільки про ввп, звучало "вони"). Втім це й так зрозуміло. Ордло, наприклад, відповідає приблизно територіям, що були колись в складі Дону. Бушу на карті показував пальцем. Є ж люди, які вкладають в уха ввп такі речі. Бентежить імпотенція київської "иліти". Не спромоглися навіть за 20 років придумати контрпропаганду про Крим (1954 та бла-бла). Наприклад, "Крим - частина Таврійської губернії, яку більшовики неправильно поділили бла-бла", "Крим - скіфська територія, українці - нащадки скіфів, ось аналіз геномів бла-бла", "мешканці Криму на 95% - прибульці після 1954 року, вже в УРСР бла-бла".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Yuri_61 написав:средний курс бакса, который я покупал с 2014 года : 25,3 грн . какого чорта я его покупал, ловил дно, заморачивался, когда сейчас мог по 25.00 купить? это меня выбешивает. А когда разрешат рынок земли в Украине (в 2020г) и когда сделают амнистию каптала, то курс станет па16.00 или даже па12.00 Жди, когда курс опустится до 16.00грн или до 12.00!! Я в это верю как никогда. В ощаде можно гривневый депозит открыть с пополнением под 15% (?) и плевать в потолок. Государство всё до копейки гарантирует выплатить. долары и евро про запас сейчас только дураки покупают (если только не на отпуск заграницей). И не факт, что вообще в конце года увидим курс выше 26.00. Забудьте о курсе па 27 даже! Они выдурят у народа все баксы, который народ у них (банкиров) па 27 + покупал. Для этого они настращали прогнозным курсом в бюджете па29+. Ловко провели народ. Вот увидите, что к НГ курс па 20.00 будет! Если я не прав буду и курс будет хотя бы па 27.00, тоя то закрою навсегда свой акаунт здесь и предварительно публично признаю, что я дурак. Банкиры оказались хитрее народа. А ещё были алени, которые па30+ гребли баксы. Ужос! что думаете?
можете признаться, что вы дурак сейчас и закрыть аккаунт, а потом если свершится ваш прогноз приходите на форум в новом году
В связи с нестабильностью гривни, говорится в петиции На сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой провести в Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты. Петицию с таким призывом зарегистрировали 7 августа, по состоянию на 19:00 11 августа ее подписали 775 человека.
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную - доллар США - с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", - написал в своем обращении к президенту Владимиру Зеленскому Сергей Андрощук.
Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо собрать не менее 25 000 подписей за 90 дней.