Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?
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Ух ты,а что должно случится с долларом 20 августа? Сбудутся пророчества многобуквенного?
Сторонники теории волнового характера времени вычислили, что подъем волны мирового финансового кризиса начнется в сентябре-октябре с.г. Хотя я тоже являюсь убежденным сторонником этой теории (время, как и гравитация, распространяется в пространстве в виде энергетических волн), я лично в упор не вижу начала волны в указанное время. Волну кризиса в это время может разогнать только какое-то чрезвычайное событие типа внезапной войны. Но если сохранится мир, то будет только шоколад. Прошу больше не переживать. Кроме того, неделю назад я вам говорил, что масоны присылают к нам с немерянными деньгами своего эмиссара Малпаса. Вчера стало известно, что и ротшлильдская главжида решила не отставать и направляет к нам в это же время своего Нетаньягу. Тоже с большими деньгами. Отныне деньги и валюта для вас больше не проблема. Проблема выполнить то, что вы им наобещали в известном кинофильме.
Сінгапурські ф'ючерси на залізну руду завершили робочий тиждень 14% падінням, опустившись нижче позначки в 90 доларів за тонну.
Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".
Спотові контракти подешевшали до мінімального показника з квітня цього року.
Каталізаторами світового падіння цін на залізорудну сировину є відразу цілий ряд факторів, серед яких уповільнення попиту в Китаї, торгові війни і відновлення складських запасів в першій половині 2019 року, передає агентство Bloomberg.
У Сінгапурі в п'ятницю залізна руда подешевшала на 2,7%, до 88,23 долара за тонну.
Ф'ючерси на Даляньській сировинній біржі впали в ціні на 3,3%, до 639 юанів за тонну. Їх тижневе падіння становило при цьому 12%.
Это ни разу про курс но общественность должна знать https://youtu.be/FqzSaaJEmTM да так бабахнуло что все Белое море загадили радиацией аж до финов дошло. Я сам только сейчас узнал ,в шоке ,а другие и не знают. Вобщем после просмотра ютуба склоняюсь к демуровским тушонке и патронам . Это я к тому что карлик никак не уйметься
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
jump написав:Сінгапурські ф'ючерси на залізну руду завершили робочий тиждень 14% падінням, опустившись нижче позначки в 90 доларів за тонну.
Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".
Спотові контракти подешевшали до мінімального показника з квітня цього року.
Каталізаторами світового падіння цін на залізорудну сировину є відразу цілий ряд факторів, серед яких уповільнення попиту в Китаї, торгові війни і відновлення складських запасів в першій половині 2019 року, передає агентство Bloomberg.
У Сінгапурі в п'ятницю залізна руда подешевшала на 2,7%, до 88,23 долара за тонну.
Ф'ючерси на Даляньській сировинній біржі впали в ціні на 3,3%, до 639 юанів за тонну. Їх тижневе падіння становило при цьому 12%.
Yuri_61 написав:средний курс бакса, который я покупал с 2014 года : 25,3 грн . какого чорта я его покупал, ловил дно, заморачивался, когда сейчас мог по 25.00 купить? это меня выбешивает. А когда разрешат рынок земли в Украине (в 2020г) и когда сделают амнистию каптала, то курс станет па16.00 или даже па12.00 Жди, когда курс опустится до 16.00грн или до 12.00!! Я в это верю как никогда. В ощаде можно гривневый депозит открыть с пополнением под 15% (?) и плевать в потолок. Государство всё до копейки гарантирует выплатить. долары и евро про запас сейчас только дураки покупают (если только не на отпуск заграницей). И не факт, что вообще в конце года увидим курс выше 26.00. Забудьте о курсе па 27 даже! Они выдурят у народа все баксы, который народ у них (банкиров) па 27 + покупал. Для этого они настращали прогнозным курсом в бюджете па29+. Ловко провели народ. Вот увидите, что к НГ курс па 20.00 будет! Если я не прав буду и курс будет хотя бы па 27.00, тоя то закрою навсегда свой акаунт здесь и предварительно публично признаю, что я дурак. Банкиры оказались хитрее народа. А ещё были алени, которые па30+ гребли баксы. Ужос! что думаете?
можете признаться, что вы дурак сейчас и закрыть аккаунт, а потом если свершится ваш прогноз приходите на форум в новом году
В связи с нестабильностью гривни, говорится в петиции На сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой провести в Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты. Петицию с таким призывом зарегистрировали 7 августа, по состоянию на 19:00 11 августа ее подписали 775 человека.
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную - доллар США - с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", - написал в своем обращении к президенту Владимиру Зеленскому Сергей Андрощук.
Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо собрать не менее 25 000 подписей за 90 дней.
Alex2006 написав:Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50!
Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище. Все буде.
Ну, благо, 20 августа уже близко, проверим А пока, поздравляю загонял с успешным классическим загончиком с традиционной стрижкой оленей на выходных. Немного на хлебушек заработали)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)