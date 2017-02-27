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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1768176917701771>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 280
вище 25.65
51%
143
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:05

  Libo написав:
  THB написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар,?

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Ух ты,а что должно случится с долларом 20 августа? Сбудутся пророчества многобуквенного? :wink:


Сторонники теории волнового характера времени вычислили, что подъем волны мирового финансового кризиса начнется в сентябре-октябре с.г.
Хотя я тоже являюсь убежденным сторонником этой теории (время, как и гравитация, распространяется в пространстве в виде энергетических волн), я лично в упор не вижу начала волны в указанное время. Волну кризиса в это время может разогнать только какое-то чрезвычайное событие типа внезапной войны.
Но если сохранится мир, то будет только шоколад.
Прошу больше не переживать.
Кроме того, неделю назад я вам говорил, что масоны присылают к нам с немерянными деньгами своего эмиссара Малпаса. Вчера стало известно, что и ротшлильдская главжида решила не отставать и направляет к нам в это же время своего Нетаньягу. Тоже с большими деньгами.
Отныне деньги и валюта для вас больше не проблема.
Проблема выполнить то, что вы им наобещали в известном кинофильме.
8) 8) 8)

Либо ..подвязывай бухать....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:25

  ROLF написав:Либо ..подвязывай бухать....


а я ему верю :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:50

  sinus написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:20 августа будет свободная гривна, как думаете успею купить доллар?
Встигнете, долар не відмінять, але курс буде вище ніж зараз.
не факт. 27 числа опять будут шестилетки размещать, и если размещение не обрежут...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:48

Сінгапурські ф'ючерси на залізну руду завершили робочий тиждень 14% падінням, опустившись нижче позначки в 90 доларів за тонну.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Спотові контракти подешевшали до мінімального показника з квітня цього року.

Каталізаторами світового падіння цін на залізорудну сировину є відразу цілий ряд факторів, серед яких уповільнення попиту в Китаї, торгові війни і відновлення складських запасів в першій половині 2019 року, передає агентство Bloomberg.

У Сінгапурі в п'ятницю залізна руда подешевшала на 2,7%, до 88,23 долара за тонну.

Ф'ючерси на Даляньській сировинній біржі впали в ціні на 3,3%, до 639 юанів за тонну. Їх тижневе падіння становило при цьому 12%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это ни разу про курс но общественность должна знать https://youtu.be/FqzSaaJEmTM да так бабахнуло что все Белое море загадили радиацией аж до финов дошло. Я сам только сейчас узнал ,в шоке ,а другие и не знают. Вобщем после просмотра ютуба склоняюсь к демуровским тушонке и патронам . Это я к тому что карлик никак не уйметься
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

jump написав:Сінгапурські ф'ючерси на залізну руду завершили робочий тиждень 14% падінням, опустившись нижче позначки в 90 доларів за тонну.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Спотові контракти подешевшали до мінімального показника з квітня цього року.

Каталізаторами світового падіння цін на залізорудну сировину є відразу цілий ряд факторів, серед яких уповільнення попиту в Китаї, торгові війни і відновлення складських запасів в першій половині 2019 року, передає агентство Bloomberg.

У Сінгапурі в п'ятницю залізна руда подешевшала на 2,7%, до 88,23 долара за тонну.

Ф'ючерси на Даляньській сировинній біржі впали в ціні на 3,3%, до 639 юанів за тонну. Їх тижневе падіння становило при цьому 12%.
Для Украины это не хорошо(

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

***......
Перешли все границы оффтопа

ДС бы написал "Заканчиваем Оффтоп " и приступаем к прогнозам на неделю.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 00:18

  Yuri_61 написав:средний курс бакса, который я покупал с 2014 года : 25,3 грн .
какого чорта я его покупал, ловил дно, заморачивался,
когда сейчас мог по 25.00 купить?
это меня выбешивает.
А когда разрешат рынок земли в Украине (в 2020г) и когда сделают амнистию каптала, то курс станет па16.00 или даже па12.00
Жди, когда курс опустится до 16.00грн или до 12.00!!
Я в это верю как никогда.
В ощаде можно гривневый депозит открыть с пополнением под 15% (?) и плевать в потолок. Государство всё до копейки гарантирует выплатить.
долары и евро про запас сейчас только дураки покупают (если только не на отпуск заграницей).
И не факт, что вообще в конце года увидим курс выше 26.00. Забудьте о курсе па 27 даже!
Они выдурят у народа все баксы, который народ у них (банкиров) па 27 + покупал. Для этого они настращали прогнозным курсом в бюджете па29+.
Ловко провели народ.
Вот увидите, что к НГ курс па 20.00 будет! Если я не прав буду и курс будет хотя бы па 27.00, тоя то закрою навсегда свой акаунт здесь и предварительно публично признаю, что я дурак.
Банкиры оказались хитрее народа. А ещё были алени, которые па30+ гребли баксы. Ужос!
что думаете?

можете признаться, что вы дурак сейчас и закрыть аккаунт, а потом если свершится ваш прогноз приходите на форум в новом году
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 00:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

эпоха простых решений

Петиция. Зеленского просят сделать доллар национальной валютой

В связи с нестабильностью гривни, говорится в петиции
На сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой провести в Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты. Петицию с таким призывом зарегистрировали 7 августа, по состоянию на 19:00 11 августа ее подписали 775 человека.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную - доллар США - с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", - написал в своем обращении к президенту Владимиру Зеленскому Сергей Андрощук.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо собрать не менее 25 000 подписей за 90 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:23

  sinus написав:
  Alex2006 написав:Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50! :)


Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище.
Все буде.

Ну, благо, 20 августа уже близко, проверим :)
А пока, поздравляю загонял с успешным классическим загончиком с традиционной стрижкой оленей на выходных. Немного на хлебушек заработали)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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