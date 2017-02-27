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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:43
Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде? Если они торгуются даже за последнюю цифру в тарифе газа, то неужели позволят сжигать свои ссуды в АО ОВГЗ всяким голубковым?
В связи с чем, родилось предположение, что мощная коррекция до рыночной стоимости гривну ждет до решения МВФ...
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Додано: Пон 12 сер, 2019 08:49
Moneta написав:
Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде? Если они торгуются даже за последнюю цифру в тарифе газа
Это Вам МВФ сказал?
Или Коболев?
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AlexxK
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Додано: Пон 12 сер, 2019 08:54
AlexxK написав: Moneta написав:
Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде? Если они торгуются даже за последнюю цифру в тарифе газа
Это Вам МВФ сказал?
Или Коболев?
Вы ведь поняли, о чем я. Они с лупой изучают все наши расходы. То время когда смотрели лишь на дефицит бюджета давно прошло. Трынькать свою ссуду на голубковых они откажутся, также как отказались субсидировать газ в эпоху Овоща. В принципе росиянские ГКО обрушились как раз после отказа МВФ финансировать этот праздник жизни.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:04
Yuri_61 написав:
средний курс бакса, который я покупал с 2014 года : 25,3 грн .
какого чорта я его покупал, ловил дно, заморачивался,
когда сейчас мог по 25.00 купить?
это меня выбешивает.
казино на то и казино чтобы самим зарабатывать, а не давать заработать на ровном месте спекулянтам которые ищут легких денег.
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vitaliian
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:11
somilitark написав:
А вот есть понятие фундамент экономики,тут как Вы догадались нескольких толкований быть не может,фундамент сейчас показывает,что всё более менее в норме,никаких ракет даже на горизонте не видать,посмотрите на 13-й год,на МБ выливался ярд долларов заливок в месяц,депозитная пирамида раскручивалась со скоростью 25% в год чистыми,негативный торгбаланс достиг 15-ти ярдов за год,реально всё указывало на обвал,сейчас даже близко такого не наблюдается.
Спасибо Дяде Саше,Фунтику,Курту,Малефикаруму и другим гуру,которые научили меня лично отделять сопли и тупые хотелки от реальности
К сожалению у девальвации гораздо больше причин чем те, которые вы считаете фундаментальными. Если бы в экономику текли инвестиции, а средства выводились в виде уже заработанных дивидендов, тогда наступило было бы золотое время. Ведь льют спекулятивный капитал, который в случае шухера на другом конце земли будут выводить с гораздо большей скоростью. И пусть не усыпляет бдительность снижение ставок и бумаги сроком на год и более, пирамида овгз начнет обрушение со вторичного рынка.
Для работающей экономики и стабильной валюте ставка 14% - космическая.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 12 сер, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:15
Moneta написав:
Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде?
Неоднозначно. Через привлечение ОВГЗ осуществляется возвращение тела кредитов, в том числе и МВФ (Минфин как и НБУ должник).
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:16
Moneta написав:
Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде?
Я думаю они ЗА перевод долгов в национальную валюту. Чтоб валютные риски несли кредиторы, а не на правительство с нац.банком.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:20
vitaliian написав: Moneta написав:
Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде?
Я думаю они ЗА перевод долгов в национальную валюту. Чтоб валютные риски несли кредиторы, а не на правительство с нац.банком.
В том числе и долга самому МВФ ?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:22
Что там с размещением ОВГЗ на днях? Стоит ли ждать покращення?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:36
В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
Может перевкладка будет в новые бумаги.
Междбанк с открытия -9 коп 14/17
Живите своим умом!
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