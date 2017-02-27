Додано: Пон 12 сер, 2019 08:43

Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде? Если они торгуются даже за последнюю цифру в тарифе газа, то неужели позволят сжигать свои ссуды в АО ОВГЗ всяким голубковым?



В связи с чем, родилось предположение, что мощная коррекция до рыночной стоимости гривну ждет до решения МВФ...

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