|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:45
zzzzzz написав:
В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
так продали бумаги ранних выпусков, где выше доходность
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:46
Клаус написав: zzzzzz написав:
В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
так продали бумаги ранних выпусков, где выше доходность
Нас больше интересует куда эта гривна пойдет дальше.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34595
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3367 раз.
- Подякували: 7089 раз.
-
- Профіль
-
28
5
2
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:50
twin написав: Amat написав:
Откупился по 25,35.
Обычно после моих покупок последних месяцев курс снова шел вниз. (-:
Посмотрим как будет в этот раз
В Універсалі боялись брати по 25,25?
Я просто онлайн покупаю, лень бегать.
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 1700
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:57
Кор.счета 44,4 млрд ( +4,7 млрд)
Овернайты на 5,7 сократились , депозитные сертификаты на 2,7 выросли.
НБУ купил в пятницу дежурную 20 млн.дол.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34595
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3367 раз.
- Подякували: 7089 раз.
-
- Профіль
-
28
5
2
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:03
Moneta написав: AlexxK написав: Moneta написав:
Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде? Если они торгуются даже за последнюю цифру в тарифе газа
Это Вам МВФ сказал?
Или Коболев?
Вы ведь поняли, о чем я. Они с лупой изучают все наши расходы. То время когда смотрели лишь на дефицит бюджета давно прошло. Трынькать свою ссуду на голубковых они откажутся, также как отказались субсидировать газ в эпоху Овоща. В принципе росиянские ГКО обрушились как раз после отказа МВФ
финансировать этот праздник жизни.
Выдумка. Причины были совсем другими.
В период дефолта МВФ и МБ даже предлагали 25 ярдов.
Все боялись падения сырьевого гиганта.
Как боятся и сейчас. Поэтому ограничиваются "глубокой озабоченностью".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16087
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:06
Ну что, коллеги, возьмём 25,0 на этой неделе ?)
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:16
Igor3777 написав:
Ну что, коллеги, возьмём 25,0 на этой неделе ?)
как знать - как знать...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:24
25.24-25.30 чернiвцi
-
витя
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 05.11.08
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:24
Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2491
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:26
Rainbow написав:
Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос
не брать...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15497
|1841198
|
|
|6678
|1442308
|
|
|32
|2367
|
|