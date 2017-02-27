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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1770177117721773>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 281
вище 25.65
51%
143
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:45

  zzzzzz написав:В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.

так продали бумаги ранних выпусков, где выше доходность
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:46

  Клаус написав:
  zzzzzz написав:В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.

так продали бумаги ранних выпусков, где выше доходность


Нас больше интересует куда эта гривна пойдет дальше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:50

  twin написав:
  Amat написав:Откупился по 25,35.
Обычно после моих покупок последних месяцев курс снова шел вниз. (-:
Посмотрим как будет в этот раз

В Універсалі боялись брати по 25,25?


Я просто онлайн покупаю, лень бегать.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:57

Кор.счета 44,4 млрд ( +4,7 млрд)

Овернайты на 5,7 сократились , депозитные сертификаты на 2,7 выросли.

НБУ купил в пятницу дежурную 20 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:03

  Moneta написав:
  AlexxK написав:
  Moneta написав:Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде? Если они торгуются даже за последнюю цифру в тарифе газа
Это Вам МВФ сказал?
Или Коболев? :D
Вы ведь поняли, о чем я. Они с лупой изучают все наши расходы. То время когда смотрели лишь на дефицит бюджета давно прошло. Трынькать свою ссуду на голубковых они откажутся, также как отказались субсидировать газ в эпоху Овоща. В принципе росиянские ГКО обрушились как раз после отказа МВФ финансировать этот праздник жизни.

Выдумка. Причины были совсем другими.
В период дефолта МВФ и МБ даже предлагали 25 ярдов.
Все боялись падения сырьевого гиганта.
Как боятся и сейчас. Поэтому ограничиваются "глубокой озабоченностью".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что, коллеги, возьмём 25,0 на этой неделе ?)
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:16

  Igor3777 написав:Ну что, коллеги, возьмём 25,0 на этой неделе ?)
как знать - как знать...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

25.24-25.30 чернiвцi
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:24

Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос 8)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:26

  Rainbow написав:Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос 8)
не брать...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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