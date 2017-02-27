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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:27
Rainbow написав:
Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос
не брать, так как есть 30. А вот брать ли по 30 можно задать вопрос.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:28
Подожду пока мой банк опустит немного курс
Альфа, не жадничай
Отвык уже по обменкам ходить, онлайн покупка - удобная штука.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:31
Rainbow написав:
Подожду пока мой банк опустит немного курс
Альфа, не жадничай
В прошлый понедельник когда с утра пошел рост интернет-банкинг от Альфы просто лег
Живите своим умом!
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:37
Мне объяснили, что это произошло в связи с переходом на ИБАН.
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:39
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Еще есть Укрсиб, но он в последнее время не радует курсом, по началу все было ок, а теперь жадничает как обычно.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:40
tumos написав: vitaliian написав: Moneta написав:
Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде?
Я думаю они ЗА перевод долгов в национальную валюту. Чтоб валютные риски несли кредиторы, а не на правительство с нац.банком.
В том числе и долга самому МВФ ?
всем кроме мвф
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:41
SILVER_UA написав: Rainbow написав:
Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос
не брать, так как есть 30. А вот брать ли по 30 можно задать вопрос.
Смотря с какой целью спекулятивной или накопительной , если накопительной то брать если спекулятивной то ждать
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:42
asti написав:
Мне объяснили, что это произошло в связи с переходом на ИБАН.
Вполне вероятно, у меня интернет оплаты позним вечером в пт 02.08 тоже не проходили, пришлось звонить Алле, как оказалось - в связи с ИБАН слетели лимиты 3D secure
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:49
Rainbow написав: asti написав:
Мне объяснили, что это произошло в связи с переходом на ИБАН.
Вполне вероятно, у меня интернет оплаты позним вечером в пт 02.08 тоже не проходили, пришлось звонить Алле, как оказалось - в связи с ИБАН слетели лимиты 3D secure
Ага , ибан во всем виноват
Почему у Привата где в 5 раз больше счетов ничего не слетело а у Аллы слетело. А какие были причины сбоев у Аллы в другие разы ?
Живите своим умом!
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