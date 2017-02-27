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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1770177117721773

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 281
вище 25.65
51%
143
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:27

  Rainbow написав:Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос 8)

не брать, так как есть 30. А вот брать ли по 30 можно задать вопрос.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:28

Подожду пока мой банк опустит немного курс :)
Альфа, не жадничай :!:

Отвык уже по обменкам ходить, онлайн покупка - удобная штука.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:31

  Rainbow написав:Подожду пока мой банк опустит немного курс :)
Альфа, не жадничай :!:

В прошлый понедельник когда с утра пошел рост интернет-банкинг от Альфы просто лег :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:37

  zzzzzz написав:
  Rainbow написав:Подожду пока мой банк опустит немного курс :)Альфа, не жадничай :!:
В прошлый понедельник когда с утра пошел рост интернет-банкинг от Альфы просто лег :mrgreen:
Мне объяснили, что это произошло в связи с переходом на ИБАН.
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:39

zzzzzz
Еще есть Укрсиб, но он в последнее время не радует курсом, по началу все было ок, а теперь жадничает как обычно.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:40

  tumos написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:Я тут подумал: а что думает МВФ об этой пирамиде?

Я думаю они ЗА перевод долгов в национальную валюту. Чтоб валютные риски несли кредиторы, а не на правительство с нац.банком.


В том числе и долга самому МВФ ?

всем кроме мвф
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:41

  SILVER_UA написав:
  Rainbow написав:Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос 8)

не брать, так как есть 30. А вот брать ли по 30 можно задать вопрос.

Смотря с какой целью спекулятивной или накопительной , если накопительной то брать если спекулятивной то ждать :)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Мне объяснили, что это произошло в связи с переходом на ИБАН.

Вполне вероятно, у меня интернет оплаты позним вечером в пт 02.08 тоже не проходили, пришлось звонить Алле, как оказалось - в связи с ИБАН слетели лимиты 3D secure
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:44

  Rainbow написав:Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос 8)



Я тут думаю, брать ли по 25.25, но пока не тороплюсь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:49

  Rainbow написав:
  asti написав:Мне объяснили, что это произошло в связи с переходом на ИБАН.

Вполне вероятно, у меня интернет оплаты позним вечером в пт 02.08 тоже не проходили, пришлось звонить Алле, как оказалось - в связи с ИБАН слетели лимиты 3D secure


Ага , ибан во всем виноват :mrgreen:
Почему у Привата где в 5 раз больше счетов ничего не слетело а у Аллы слетело. А какие были причины сбоев у Аллы в другие разы ? :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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