Думаю нет, вообще мысли, что боковик до конца августа в коридоре 25,10 - 25,60
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:59
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:02
Мне объяснили...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:06
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:09
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 44 395,92(39 649,30 + 4 746,61(− 1 116,49)) млн.
Овернайти дебет 15% - 20 353(26 090 − 5 737(+ 3 070)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87(87,4 - 0,4(- 0,5)) млн.
Двотижневі сертифікати 17%(17,5%): — 37 226 - 34 522 = 2 704
Загальна ліквідність 44 395,92 + 20 353 - 87 = 64 661,92(65 651,90 − 989,98(+ 1 954,01)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні ВПАЛА, а ось коррахунки виросли, хоча і не дістали норматива резервування.
Дуже впали овернайти аж на 5 737 млн.грн., таки потягли на себе двотижневі сертифікати НБУ з регулювання ліквідності 2 704 млн., та забрали коррахунки додавши 4 746,619 млн. грн.
НБУ налив 502,21 млн. грн. купивши задекларовану 20 млн. долярів. Автономні чинники додали 1 211,77 млн. грн. Додали готівки в оббігу на 1 619,90 млн. грн., скоротивши коррахунки. Та 2 597,54 млн. грн. виплатили Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Коррахунки нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність меньша за середню за рік позначку. Ліквідності ще меньше чим у пʼятницю для росту курсу доляра
З сьогодньошнього дня мають діяти нові значення нормативів середнього значення коррахунків. Та ця величина оприлюднюється на протязі 4 діб після 10 числа. На діаграмі поки ще старе значення.
І якось так сталося, що по ліквідності і на сторінці, і в архівах НБУ живе ще в 11 серпні
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 12 сер, 2019 11:31, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:11
аграрии.
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:27
Я вот даже па24 брать не буду.
Жду 2020 года, когда разрешат рынок земли и тогда курс упадёт до 16
и вообще, для себя решил: хватит, как дурак ловить на протяжении 6 последних лет дно днов.
Всё равно НБУ и Минфин меня от@мели по полной, пугая бюджетными резолюциями сначала па28, потом па29.хх, а потом провели аукционы ОВДП неслыханной щедрости па18% годовых. Ведь они могли это сделать и в 2014 - 2015 годах и тем самым не позволив курсу гривны упасть до 28-30. Так нет же, они подождали, пока паникёры купят у НБУ па28 - 29 грн за бакс, а в 2019 году уронят курс бакса до 25. (12% между прочим!)
У меня средний курс всех купленых баксов за последние 6 лету меня вышел = 25,3
стоило ли мне было заморачиваться так, когда можно было в 2019 году па25.00 спокойно нагрести?
Решил железно: жду рынка земли и курса па16 и ниже!
А гривну всю на депо с пополнением распихать на стовпчики на полугодие, а потом дальше продолжать стовпчики.
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:55
флаг вам в руки........мужик сказал - мужик сделал. Да ? Т.е. мы больше до 2020 года не увидим ваших соплей о том как вас отымели минфин, правительство и т.д. ?
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:59
флаг вам в руки........мужик сказал - мужик сделал. Да ? Т.е. мы больше до 2020 года не увидим ваших соплей о том как вас отымели минфин, правительство и т.д. ?[/quote]
поделился горьким опытом это назывется, а не то, что Вы подумали
и ещё: гривна будет в дальнейшие года только укрепляться.
Додано: Пон 12 сер, 2019 12:05
Настало время а*уительных историй.
Додано: Пон 12 сер, 2019 12:16
Юрий, вас ведь могут читать несведущие люди, которых вы можете ввести в заблуждение.
В 2014 году, когда Украина теряла территории, никто бы не стал вкладываться в ее ОВДП. Даже под 18%.
паникеры не могли покупать у НБУ бакс в существенных количествах, потому что НБУ его не продавал - ЗВР были пусты.
Будьте последовательны. Если вы уверены в курсе 16 - сливайте доллар по 25 сейчас, и кладите на грндепо. Потом по 16 откупитесь, и профит
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