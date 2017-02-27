Додано: Пон 12 сер, 2019 11:27

Igor3777 написав: Rainbow написав: Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос





Я тут думаю, брать ли по 25.25, но пока не тороплюсь Я тут думаю, брать ли по 25.25, но пока не тороплюсь

Я вот даже па24 брать не буду.Жду 2020 года, когда разрешат рынок земли и тогда курс упадёт до 16и вообще, для себя решил: хватит, как дурак ловить на протяжении 6 последних лет дно днов.Всё равно НБУ и Минфин меня от@мели по полной, пугая бюджетными резолюциями сначала па28, потом па29.хх, а потом провели аукционы ОВДП неслыханной щедрости па18% годовых. Ведь они могли это сделать и в 2014 - 2015 годах и тем самым не позволив курсу гривны упасть до 28-30. Так нет же, они подождали, пока паникёры купят у НБУ па28 - 29 грн за бакс, а в 2019 году уронят курс бакса до 25. (12% между прочим!)У меня средний курс всех купленых баксов за последние 6 лету меня вышел = 25,3стоило ли мне было заморачиваться так, когда можно было в 2019 году па25.00 спокойно нагрести?Решил железно: жду рынка земли и курса па16 и ниже!А гривну всю на депо с пополнением распихать на стовпчики на полугодие, а потом дальше продолжать стовпчики.