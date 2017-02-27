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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1772177317741775>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 282
вище 25.65
51%
144
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:59

  Igor3777 написав:Ну что, коллеги, возьмём 25,0 на этой неделе ?)

Думаю нет, вообще мысли, что боковик до конца августа в коридоре 25,10 - 25,60
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:02

  zzzzzz написав:
  Rainbow написав:
  asti написав:Мне объяснили, что это произошло в связи с переходом на ИБАН.
Вполне вероятно, у меня интернет оплаты позним вечером в пт 02.08 тоже не проходили, пришлось звонить Алле, как оказалось - в связи с ИБАН слетели лимиты 3D secure
Ага , ибан во всем виноват :mrgreen:
Почему у Привата где в 5 раз больше счетов ничего не слетело а у Аллы слетело.
Мне объяснили...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:06

  zzzzzz написав:В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
Может перевкладка будет в новые бумаги.

Междбанк с открытия -9 коп 14/17

чего-то я смотрю портфель нерезов за 2 недели августа вообще не увеличился:2/08=87296.52,12/08=87258.45. а кто тогда делает предложение на межбанке?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:09

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 44 395,92(39 649,30 + 4 746,61(− 1 116,49)) млн.
Овернайти дебет 15% - 20 353(26 090 − 5 737(+ 3 070)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87(87,4 - 0,4(- 0,5)) млн.

Двотижневі сертифікати 17%(17,5%): — 37 226 - 34 522 = 2 704

Загальна ліквідність 44 395,92 + 20 353 - 87 = 64 661,92(65 651,90 − 989,98(+ 1 954,01)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні ВПАЛА, а ось коррахунки виросли, хоча і не дістали норматива резервування.

Дуже впали овернайти аж на 5 737 млн.грн., таки потягли на себе двотижневі сертифікати НБУ з регулювання ліквідності 2 704 млн., та забрали коррахунки додавши 4 746,619 млн. грн.

НБУ налив 502,21 млн. грн. купивши задекларовану 20 млн. долярів. Автономні чинники додали 1 211,77 млн. грн. Додали готівки в оббігу на 1 619,90 млн. грн., скоротивши коррахунки. Та 2 597,54 млн. грн. виплатили Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Коррахунки нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність меньша за середню за рік позначку. Ліквідності ще меньше чим у пʼятницю для росту курсу доляра :!:

З сьогодньошнього дня мають діяти нові значення нормативів середнього значення коррахунків. Та ця величина оприлюднюється на протязі 4 діб після 10 числа. На діаграмі поки ще старе значення.

І якось так сталося, що по ліквідності і на сторінці, і в архівах НБУ живе ще в 11 серпні :shock:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 12 сер, 2019 11:31, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:11

  Яша написав:
  zzzzzz написав:В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
а кто тогда делает предложение на межбанке?
аграрии.
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:27

  Igor3777 написав:
  Rainbow написав:Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос 8)



Я тут думаю, брать ли по 25.25, но пока не тороплюсь :mrgreen:


Я вот даже па24 брать не буду.
Жду 2020 года, когда разрешат рынок земли и тогда курс упадёт до 16

и вообще, для себя решил: хватит, как дурак ловить на протяжении 6 последних лет дно днов.
Всё равно НБУ и Минфин меня от@мели по полной, пугая бюджетными резолюциями сначала па28, потом па29.хх, а потом провели аукционы ОВДП неслыханной щедрости па18% годовых. Ведь они могли это сделать и в 2014 - 2015 годах и тем самым не позволив курсу гривны упасть до 28-30. Так нет же, они подождали, пока паникёры купят у НБУ па28 - 29 грн за бакс, а в 2019 году уронят курс бакса до 25. (12% между прочим!)
У меня средний курс всех купленых баксов за последние 6 лету меня вышел = 25,3
стоило ли мне было заморачиваться так, когда можно было в 2019 году па25.00 спокойно нагрести?
Решил железно: жду рынка земли и курса па16 и ниже!
А гривну всю на депо с пополнением распихать на стовпчики на полугодие, а потом дальше продолжать стовпчики.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:55

  Yuri_61 написав:
  Igor3777 написав:
  Rainbow написав:Брать или не брать по 25,35.. вот в чем вопрос 8)



Я тут думаю, брать ли по 25.25, но пока не тороплюсь :mrgreen:


Я вот даже па24 брать не буду.
Жду 2020 года, когда разрешат рынок земли и тогда курс упадёт до 16

и вообще, для себя решил: хватит, как дурак ловить на протяжении 6 последних лет дно днов.
Всё равно НБУ и Минфин меня от@мели по полной, пугая бюджетными резолюциями сначала па28, потом па29.хх, а потом провели аукционы ОВДП неслыханной щедрости па18% годовых. Ведь они могли это сделать и в 2014 - 2015 годах и тем самым не позволив курсу гривны упасть до 28-30. Так нет же, они подождали, пока паникёры купят у НБУ па28 - 29 грн за бакс, а в 2019 году уронят курс бакса до 25. (12% между прочим!)
У меня средний курс всех купленых баксов за последние 6 лету меня вышел = 25,3
стоило ли мне было заморачиваться так, когда можно было в 2019 году па25.00 спокойно нагрести?
Решил железно: жду рынка земли и курса па16 и ниже!
А гривну всю на депо с пополнением распихать на стовпчики на полугодие, а потом дальше продолжать стовпчики.

флаг вам в руки........мужик сказал - мужик сделал. Да ? Т.е. мы больше до 2020 года не увидим ваших соплей о том как вас отымели минфин, правительство и т.д. ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:59

  lwa написав:

флаг вам в руки........мужик сказал - мужик сделал. Да ? Т.е. мы больше до 2020 года не увидим ваших соплей о том как вас отымели минфин, правительство и т.д. ?[/quote]

поделился горьким опытом это назывется, а не то, что Вы подумали

и ещё: гривна будет в дальнейшие года только укрепляться.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:05

Решил железно: жду рынка земли и курса па16 и ниже!

и ещё: гривна будет в дальнейшие года только укрепляться.

Настало время а*уительных историй.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:16

  Yuri_61 написав:провели аукционы ОВДП неслыханной щедрости па18% годовых. Ведь они могли это сделать и в 2014 - 2015 годах и тем самым не позволив курсу гривны упасть до 28-30. Так нет же, они подождали, пока паникёры купят у НБУ па28 - 29 грн за бакс, а в 2019 году уронят курс бакса до 25. (12% между прочим!)


Юрий, вас ведь могут читать несведущие люди, которых вы можете ввести в заблуждение.

В 2014 году, когда Украина теряла территории, никто бы не стал вкладываться в ее ОВДП. Даже под 18%.

паникеры не могли покупать у НБУ бакс в существенных количествах, потому что НБУ его не продавал - ЗВР были пусты.

  Yuri_61 написав:У меня средний курс всех купленых баксов за последние 6 лету меня вышел = 25,3
Решил железно: жду рынка земли и курса па16 и ниже!
А гривну всю на депо с пополнением распихать на стовпчики на полугодие, а потом дальше продолжать стовпчики.

Будьте последовательны. Если вы уверены в курсе 16 - сливайте доллар по 25 сейчас, и кладите на грндепо. Потом по 16 откупитесь, и профит :-D
sergey_sryvkin
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