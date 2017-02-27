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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1772177317741775

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 282
вище 25.65
51%
144
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:19

  Yuri_61 написав:Жду 2020 года, когда разрешат рынок земли


Как будет прописано законодательство, под кого - это отдельный вопрос.

Если я правильно понимаю вот действующая норма:

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

– для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

– для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

– для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Необхідно зазначити, що законодавством встановлені певні обмеження у правах набуття права власності на земельні ділянки.

Зокрема, ч.4 ст. 116 Земельного кодексу України передбачає однократне безоплатне отримання земельних ділянок у власність громадян у межах визначених норм по кожному виду користування («Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання», ч. 4 ст. 116 ЗКУ).

Це означає, що кожен громадянин має право отримати у приватну власність 6 земельних ділянок різного цільового призначення ( згідно з переліком ст. 121 ЗКУ).

Водночас, у разі отримання безоплатно земельної ділянки, наприклад, для ведення садівництва у розмірі 0,10 гектара (законодавством закріплено максимально 0,12 гектара), Ви не зможете у майбутньому отримати решту (інші 0,02 гектара).

Было бы интересно посчитать сколько граждан Украины воспользовалось этим правом, а сколько нет. Помножить гектары на количество претендентов и вычесть полученную сумму из 40 млн га земли. Что будет в остатке ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:21

Yuri_61 На какие шиши будете брать доллары по 16? Вы же жаловались,что вы весь в валюте.Уже переобулись? :roll:
vittore64501
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:29

:D sergey_sryvkin Куда ему торопиться?До курса ШИШ-надцать еще далеко,успеет па 20 слиться.
Востаннє редагувалось vittore64501 в Пон 12 сер, 2019 12:32, всього редагувалось 2 разів.
vittore64501
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.08.2019 2515,3139
Доллар прибавил 6 копеек за счет пятничного роста на интервенции НБУ.
Сегодня открылись выше закрытия пятницы и сразу же начали снижение без оборотов. К началу активной фазы торгов около 11 успели опуститься на пару копеек ниже закрытия пятницы и остановились. Перед обедом котировки пару копеек прибавили.


В четверг объем торгов составил скромные по нынешним меркам 327 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 25.22-25.26
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:03

  asti написав:
  Яша написав:
  zzzzzz написав:В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
а кто тогда делает предложение на межбанке?
аграрии.



так всё же, аграрии летом тарятся или сливают валюту? :roll:
В былые времена, если ничего не путаю, именно аграрии активно тарились летом валютой. :?:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 12 сер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:11

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  Hotab написав:
Решил железно: жду рынка земли и курса па16 и ниже!

и ещё: гривна будет в дальнейшие года только укрепляться.

Настало время а*уительных историй.


... впервые за всю историю Украины представители еврейской диаспоры в Украине имеют возможность взять всю полноту власти (и не проданные украинские черноземы !) в одни и свои ручки. Это приятно возбуждает.


https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_11.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:48

  Alex2007 написав:
  asti написав:
  Яша написав:а кто тогда делает предложение на межбанке?
аграрии.
так всё же, аграрии летом тарятся или сливают валюту? :roll:
В былые времена, если ничего не путаю, именно аграрии активно тарились летом валютой. :?:
Крупняк сливает на межбанке - мелочь тариться. Но, видимо, после троекратного попадания на курсе даже мелочь призадумалась...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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