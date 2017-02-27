Додано: Пон 12 сер, 2019 12:19

Yuri_61 написав: Жду 2020 года, когда разрешат рынок земли Жду 2020 года, когда разрешат рынок земли

Как будет прописано законодательство, под кого - это отдельный вопрос.Если я правильно понимаю вот действующая норма:Згідно із положеннями ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;– для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;– для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;– для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.Необхідно зазначити, що законодавством встановлені певні обмеження у правах набуття права власності на земельні ділянки.Зокрема, ч.4 ст. 116 Земельного кодексу України передбачає однократне безоплатне отримання земельних ділянок у власність громадян у межах визначених норм по кожному виду користування («Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання», ч. 4 ст. 116 ЗКУ).Це означає, що кожен громадянин має право отримати у приватну власність 6 земельних ділянок різного цільового призначення ( згідно з переліком ст. 121 ЗКУ).Водночас, у разі отримання безоплатно земельної ділянки, наприклад, для ведення садівництва у розмірі 0,10 гектара (законодавством закріплено максимально 0,12 гектара), Ви не зможете у майбутньому отримати решту (інші 0,02 гектара).Было бы интересно посчитать сколько граждан Украины воспользовалось этим правом, а сколько нет. Помножить гектары на количество претендентов и вычесть полученную сумму из 40 млн га земли. Что будет в остатке ?