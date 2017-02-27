Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.
Называется, привет покупантам недвиги.
Так если недвига в реестре на реального пользователя, то она уже легализована полностью. Это имеет отношение к новым поступлениям, перерегистрациям с фунтов на себя, заводу денег из за границы, или официальное декларирование непонятно откуда взявшихся у вас крупных сумм денег.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 12.08.2019 13.08.2019 дата розрахунку 09.08.2019 12.08.2019 Долар США 2509,0813 2515,8487 После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки. После обеда произошло еще одно незначительное повышение. Прибавили 3 копейки на исходе активной части торгов. Снова с нетерпением ждем информации об интервенциях.
Этот день в истории: 2017 - 2569.57 (-54) 2018 - 2724.56 (-209)
Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.
Называется, привет покупантам недвиги.
Так если недвига в реестре на реального пользователя, то она уже легализована полностью. Это имеет отношение к новым поступлениям, перерегистрациям с фунтов на себя, заводу денег из за границы, или официальное декларирование непонятно откуда взявшихся у вас крупных сумм денег.
Вот озвучил Ляшко, что выиграл (не помню какую сумму миллионов) и тишина, и я уверен, что тишина будет и дальше, как будут доказывать недоказуемое ? Уверен, что эта реформа провалится с треском, если предложат 9 % остатки населения разбегутся по заграницам - тратить там свои кровные.
Коррахунки - 44 395,92(39 649,30 + 4 746,61(− 1 116,49)) млн. Загальна ліквідність 44 395,92 + 20 353 - 87 = 64 661,92(65 651,90 − 989,98(+ 1 954,01)) млн. гривень.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65922,19(65930,59) млн. гривень. Знову, ну зовсім трошечки, а таки впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2473,52.
Коррахунки на багато нижчі за розміри нормативів, хоча після 10 мають перевищувати, щоб вийти на середній норматив. Загальна ліквідність трошки знизилась, відступивши вниз від середнього. Ліквідность підсіла.
Доляр сьогодні підріс, і за курсом НБУ склав - 25,1585 грн./$.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.; 2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%; 2019 - 65922,19 млн. грн., підросло на 13,82%(13,83%).
ВО
PS Перше - завтра "атракціон" небачаної жадоби за ОВДП. Всього 3 млрд. Очікується подальше зниження ставки. 6 мрд. гривень, які повернули у пройдешню середу, достатньо для купівлі ОВДП в означеному діапазоні, не тільки завтра, а ще й на наступних торжищах. Грощі є на овернайтах. Тому, здається, сьогодні буде невиликий обсяг валюти на міжбанку.
По друге - коррахунки мають суттєво зрости, щоб виконати норматив середньої ліквідності. Коррахунки, зазвичай, також збільшуються за рахунок овернайтів.
По третє - с 10 числа мають визначити новий рівень нормативу середньої ліквідності.
Чи вистачить завтра гривні, щоб скупити всю валюту на МБ, чи НБУ знову буде непогано таритись?
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
hxbbgaf написав:[quoteОбсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%/quote] [quoteАдже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського./quote] Называется, привет покупантам недвиги.
Так если недвига в реестре на реального пользователя, то она уже легализована полностью. Это имеет отношение к новым поступлениям, перерегистрациям с фунтов на себя, заводу денег из за границы, или официальное декларирование непонятно откуда взявшихся у вас крупных сумм денег.
Вот озвучил Ляшко, что выиграл (не помню какую сумму миллионов) и тишина, и я уверен, что тишина будет и дальше, как будут доказывать недоказуемое ? Уверен, что эта реформа провалится с треском, если предложат 9 % остатки населения разбегутся по заграницам - тратить там свои кровные.
Как минимум серьзный вынос пересичными денег из банков с фразой "да пашли вы" запросто может быть. И вполне себе не без оснований: если человеку не по его вине, например работодатель платил з.п. часть официально, часть в конверте - и чел что-то да накопил себе и тут ему "давай делись 5 или 9 процентов". Возникает вопрос, "с какого перепугу я что-то вам должен?" И при этом всякие ляшки и тому подобная нечисть вероятно как обычно не заплатит ничего из этих 5-9 процентов. А с них и нужно начинать, а не начинать/продолжать доить пересичных... Как минимум должен быть какой-то адекватный лимит, который должен идти по ставке 0%.