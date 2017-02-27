Додано: Пон 12 сер, 2019 15:33

lwa написав: freeze написав: hxbbgaf написав: [quoteОбсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%/quote]

[quoteАдже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського./quote]

Называется, привет покупантам недвиги.



Так если недвига в реестре на реального пользователя, то она уже легализована полностью.

Это имеет отношение к новым поступлениям, перерегистрациям с фунтов на себя, заводу денег из за границы, или официальное декларирование непонятно откуда взявшихся у вас крупных сумм денег. Так если недвига в реестре на реального пользователя, то она уже легализована полностью.Это имеет отношение к новым поступлениям, перерегистрациям с фунтов на себя, заводу денег из за границы, или о

Вот озвучил Ляшко, что выиграл (не помню какую сумму миллионов) и тишина, и я уверен, что тишина будет и дальше, как будут доказывать недоказуемое ? Уверен, что эта реформа провалится с треском, если предложат 9 % остатки населения разбегутся по заграницам - тратить там свои кровные. Вот озвучил Ляшко, что выиграл (не помню какую сумму миллионов) и тишина, и я уверен, что тишина будет и дальше, как будут доказывать недоказуемое ?остатки населения разбегутся по заграницам - тратить там свои кровные.

Как минимум серьзный вынос пересичными денег из банков с фразой "да пашли вы" запросто может быть.И вполне себе не без оснований: если человеку не по его вине, например работодатель платил з.п. часть официально, часть в конверте - и чел что-то да накопил себе и тут ему "давай делись 5 или 9 процентов". Возникает вопрос, "с какого перепугу я что-то вам должен?"И при этом всякие ляшки и тому подобная нечисть вероятно как обычно не заплатит ничего из этих 5-9 процентов. А с них и нужно начинать, а не начинать/продолжать доить пересичных...Как минимум должен быть какой-толимит, который должен идти по ставке 0% - задекларировал и спи спокойно - ок. А этот момент, я так понимаю, вообще сейчас даже не обсуждается, хотя пару лет назад, на этот нюанс всё-же акцентировали внимание... А иначе - это профанация и обычная дойка населения.