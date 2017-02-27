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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1774177517761777>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 282
вище 25.65
51%
144
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:
Обсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%

Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.

Называется, привет покупантам недвиги.


Так если недвига в реестре на реального пользователя, то она уже легализована полностью.
Это имеет отношение к новым поступлениям, перерегистрациям с фунтов на себя, заводу денег из за границы, или официальное декларирование непонятно откуда взявшихся у вас крупных сумм денег.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:52

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 12.08.2019 13.08.2019
дата розрахунку 09.08.2019 12.08.2019
Долар США 2509,0813 2515,8487
После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки.
После обеда произошло еще одно незначительное повышение. Прибавили 3 копейки на исходе активной части торгов.
Снова с нетерпением ждем информации об интервенциях.

Этот день в истории:
2017 - 2569.57 (-54)
2018 - 2724.56 (-209)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:17

  freeze написав:
hxbbgaf написав:
Обсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%

Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.

Называется, привет покупантам недвиги.


Так если недвига в реестре на реального пользователя, то она уже легализована полностью.
Это имеет отношение к новым поступлениям, перерегистрациям с фунтов на себя, заводу денег из за границы, или официальное декларирование непонятно откуда взявшихся у вас крупных сумм денег.

Вот озвучил Ляшко, что выиграл (не помню какую сумму миллионов) и тишина, и я уверен, что тишина будет и дальше, как будут доказывать недоказуемое ? Уверен, что эта реформа провалится с треском, если предложат 9 % остатки населения разбегутся по заграницам - тратить там свои кровные.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:32

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 44 395,92(39 649,30 + 4 746,61(− 1 116,49)) млн.
Загальна ліквідність 44 395,92 + 20 353 - 87 = 64 661,92(65 651,90 − 989,98(+ 1 954,01)) млн. гривень.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65922,19(65930,59) млн. гривень. Знову, ну зовсім трошечки, а таки впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2473,52.

Коррахунки на багато нижчі за розміри нормативів, хоча після 10 мають перевищувати, щоб вийти на середній норматив. Загальна ліквідність трошки знизилась, відступивши вниз від середнього. Ліквідность підсіла.

Доляр сьогодні підріс, і за курсом НБУ склав - 25,1585 грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65922,19 млн. грн., підросло на 13,82%(13,83%).

ВО

PS
Перше - завтра "атракціон" небачаної жадоби за ОВДП. Всього 3 млрд. Очікується подальше зниження ставки. 6 мрд. гривень, які повернули у пройдешню середу, достатньо для купівлі ОВДП в означеному діапазоні, не тільки завтра, а ще й на наступних торжищах. Грощі є на овернайтах. Тому, здається, сьогодні буде невиликий обсяг валюти на міжбанку.

По друге - коррахунки мають суттєво зрости, щоб виконати норматив середньої ліквідності. Коррахунки, зазвичай, також збільшуються за рахунок овернайтів.

По третє - с 10 числа мають визначити новий рівень нормативу середньої ліквідності.

Чи вистачить завтра гривні, щоб скупити всю валюту на МБ, чи НБУ знову буде непогано таритись?

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:33

  lwa написав:
  freeze написав:
hxbbgaf написав:[quoteОбсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%/quote]
[quoteАдже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського./quote]
Называется, привет покупантам недвиги.


Так если недвига в реестре на реального пользователя, то она уже легализована полностью.
Это имеет отношение к новым поступлениям, перерегистрациям с фунтов на себя, заводу денег из за границы, или официальное декларирование непонятно откуда взявшихся у вас крупных сумм денег.

Вот озвучил Ляшко, что выиграл (не помню какую сумму миллионов) и тишина, и я уверен, что тишина будет и дальше, как будут доказывать недоказуемое ? Уверен, что эта реформа провалится с треском, если предложат 9 % остатки населения разбегутся по заграницам - тратить там свои кровные.


Как минимум серьзный вынос пересичными денег из банков с фразой "да пашли вы" запросто может быть. :?
И вполне себе не без оснований: если человеку не по его вине, например работодатель платил з.п. часть официально, часть в конверте - и чел что-то да накопил себе и тут ему "давай делись 5 или 9 процентов". Возникает вопрос, "с какого перепугу я что-то вам должен?"
И при этом всякие ляшки и тому подобная нечисть вероятно как обычно не заплатит ничего из этих 5-9 процентов. А с них и нужно начинать, а не начинать/продолжать доить пересичных... :?
Как минимум должен быть какой-то адекватный лимит, который должен идти по ставке 0% - задекларировал и спи спокойно - ок. А этот момент, я так понимаю, вообще сейчас даже не обсуждается, хотя пару лет назад, на этот нюанс всё-же акцентировали внимание... А иначе - это профанация и обычная дойка населения.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:46

  juristkostya написав:это тайное знание вам ничего не даст, ибо основные массивы сельхозземель, представляющие интерес для потенциального инвестора получены совсем другим путём - в результате распаевания колхозов.
А распаевание делалось путём деления всей земли поровну между членами колхоза (с нюансами, но грубо - так) и площади на человека там совсем необязательно равны 2 гектарам.

Это понятно и попадает под:
– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:
– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:08

Ого, смотрите что я нашел. Остатки на счетах корпоративного сектора ( резиденты ) за июль месяц вырос на 1,430 млрд долларов !! или на 26% за месяц .

Физики тоже не теряли времени, но у них скромнее рост на 146 млн.долларов или +1,7%

Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:13

Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:16

  tumos написав:
  juristkostya написав:это тайное знание вам ничего не даст, ибо основные массивы сельхозземель, представляющие интерес для потенциального инвестора получены совсем другим путём - в результате распаевания колхозов.
А распаевание делалось путём деления всей земли поровну между членами колхоза (с нюансами, но грубо - так) и площади на человека там совсем необязательно равны 2 гектарам.

Это понятно и попадает под:
– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:
– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?

Говорим каждый день о земле, повторюсь:
1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну.
2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49.
3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая..
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:22

  zzzzzz написав:Ого, смотрите что я нашел. Остатки на счетах корпоративного сектора ( резиденты ) за июль месяц вырос на 1,430 млрд долларов !! или на 26% за месяц



Это хороший маркер. В отличии от нерезов у этих есть реальный инсайт. И там вообще интерестно выходит: год к году - 37% и месяц к месяцу - 26%.
lrs7719
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