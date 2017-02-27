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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:23
zzzzzz написав:
Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!
Прирост остатков в гривне значительно слабее.
Возможно, такой рост остатков в долларе вызван крепостью гривны. Предприятия не спешат продавать поступления и стараются по возможности запастись дешевой валютой впрок. Такое поведение вполне может смягчить традиционное осеннее ослабление гривны.
В 14 повод хомячить валюту был другим.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:25
lrs7719 написав: zzzzzz написав:
Ого, смотрите что я нашел. Остатки на счетах корпоративного сектора ( резиденты ) за июль месяц вырос на 1,430 млрд долларов !! или на 26% за месяц
Это хороший маркер. В отличии от нерезов у этих есть реальный инсайт. И там вообще интерестно выходит: год к году - 37% и месяц к месяцу - 26%.
Более того, такие большие остатки были аж в далеком феврале 2014 года.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:28
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!
Прирост остатков в гривне значительно слабее.
Возможно, такой рост остатков в долларе вызван крепостью гривны. Предприятия не спешат продавать поступления и стараются по возможности запастись дешевой валютой впрок. Такое поведение вполне может смягчить традиционное осеннее ослабление гривны.
В 14 повод хомячить валюту был другим.
Да, скорее всего так и будет, малейшие задерги на межбанке будут использованы юриками для продажи валюты.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:29
Аргентинский песо рухнул за день на 25%
Причина в политических рисках. На предварительных выборах действующий президент выступающий за жесткую экономическую политику и поддержку бизнеса, получивший поддержку международных организаций, неожиданно проиграл кандидату от левых сил.
«Окончательные» выборы президента Аргентины состоятся 27 октября.
Почему это важно. Потому что Аргентина это кукуруза и соя. Падение песо на 25% позволяет аргентинским фермерам снижать цены реализации своей продукции на мировых рынках, что будет тянуть цены куки и сои вниз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:37
zzzzzz написав:
Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!
перепрошую за нескромне запитання - про що це говорить і які із цього наслідки
в найближчому майбутньому країни
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:40
hxbbgaf написав:
Сказано же, и на недвигу тоже. И скорей всего, в первую очередь, эти списания коснутся вкладов, так как до них легче всего добраться. Не до оффшоров же. Да и чинуш это не коснется, в Зелиной команде было сказано.
Налоговая амнистия по определению касается вновь возникающей у человека собственности и денежных средств, которые этот человек легализует через эту налоговую амнистию в случае, если источник их получения нелегальный.
Вы пытаетесь сказать, что будет не налоговая амнистия, а поголовная налоговая проверка всего и вся за десятки лет, ни у каких гоструктур и судов нет таких вменяемых возможностей. Об этом никто и не говорит из офлиц.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:46
zzzzzz написав:
Да, скорее всего так и будет, малейшие задерги на межбанке будут использованы юриками для продажи валюты.
Ну юрикам разрешили не продавать валюту когда? С месяц назад? Ну может и видим эфект: валюту завели, но придерживают.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:53
lrs7719 написав: zzzzzz написав:
Да, скорее всего так и будет, малейшие задерги на межбанке будут использованы юриками для продажи валюты.
Ну юрикам разрешили не продавать валюту когда? С месяц назад? Ну может и видим эфект: валюту завели, но придерживают.
Да это ограничение носило символический характер. Был лимит в 50% он не сильно мешал экпортерам
Может сыграла роль отмена ограничения на вывод дивидендов.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 17:03
zzzzzz написав: lrs7719 написав: zzzzzz написав:
Да, скорее всего так и будет, малейшие задерги на межбанке будут использованы юриками для продажи валюты.
Ну юрикам разрешили не продавать валюту когда? С месяц назад? Ну может и видим эфект: валюту завели, но придерживают.
Да это ограничение носило символический характер. Был лимит в 50% он не сильно мешал экпортерам
Может сыграла роль отмена ограничения на вывод дивидендов.
Как вариант. Жаль нет разбивки по юрикам - фин корпорации и все остальные. Но показатель весьма показательный. Кстати, если меня память не подводит, такая же динамика была и в 2008 году, но там вроде физики - уменьшали долю в валюте, а юрики - увиличили. Это конечно не о чём не говорит
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