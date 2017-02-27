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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1774177517761777

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 282
вище 25.65
51%
144
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!

Прирост остатков в гривне значительно слабее.
Возможно, такой рост остатков в долларе вызван крепостью гривны. Предприятия не спешат продавать поступления и стараются по возможности запастись дешевой валютой впрок. Такое поведение вполне может смягчить традиционное осеннее ослабление гривны.
В 14 повод хомячить валюту был другим.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:25

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Ого, смотрите что я нашел. Остатки на счетах корпоративного сектора ( резиденты ) за июль месяц вырос на 1,430 млрд долларов !! или на 26% за месяц



Это хороший маркер. В отличии от нерезов у этих есть реальный инсайт. И там вообще интерестно выходит: год к году - 37% и месяц к месяцу - 26%.


Более того, такие большие остатки были аж в далеком феврале 2014 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:28

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!

Прирост остатков в гривне значительно слабее.
Возможно, такой рост остатков в долларе вызван крепостью гривны. Предприятия не спешат продавать поступления и стараются по возможности запастись дешевой валютой впрок. Такое поведение вполне может смягчить традиционное осеннее ослабление гривны.
В 14 повод хомячить валюту был другим.

Да, скорее всего так и будет, малейшие задерги на межбанке будут использованы юриками для продажи валюты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:29

Аргентинский песо рухнул за день на 25%
Причина в политических рисках. На предварительных выборах действующий президент выступающий за жесткую экономическую политику и поддержку бизнеса, получивший поддержку международных организаций, неожиданно проиграл кандидату от левых сил.
«Окончательные» выборы президента Аргентины состоятся 27 октября.

Почему это важно. Потому что Аргентина это кукуруза и соя. Падение песо на 25% позволяет аргентинским фермерам снижать цены реализации своей продукции на мировых рынках, что будет тянуть цены куки и сои вниз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:37

  zzzzzz написав:Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!



перепрошую за нескромне запитання - про що це говорить і які із цього наслідки
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:40

  hxbbgaf написав:Сказано же, и на недвигу тоже. И скорей всего, в первую очередь, эти списания коснутся вкладов, так как до них легче всего добраться. Не до оффшоров же. Да и чинуш это не коснется, в Зелиной команде было сказано.


Налоговая амнистия по определению касается вновь возникающей у человека собственности и денежных средств, которые этот человек легализует через эту налоговую амнистию в случае, если источник их получения нелегальный.

Вы пытаетесь сказать, что будет не налоговая амнистия, а поголовная налоговая проверка всего и вся за десятки лет, ни у каких гоструктур и судов нет таких вменяемых возможностей. Об этом никто и не говорит из офлиц.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:46

  zzzzzz написав:
Да, скорее всего так и будет, малейшие задерги на межбанке будут использованы юриками для продажи валюты.


Ну юрикам разрешили не продавать валюту когда? С месяц назад? Ну может и видим эфект: валюту завели, но придерживают.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:53

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
Да, скорее всего так и будет, малейшие задерги на межбанке будут использованы юриками для продажи валюты.


Ну юрикам разрешили не продавать валюту когда? С месяц назад? Ну может и видим эфект: валюту завели, но придерживают.

Да это ограничение носило символический характер. Был лимит в 50% он не сильно мешал экпортерам
Может сыграла роль отмена ограничения на вывод дивидендов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:03

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
Да, скорее всего так и будет, малейшие задерги на межбанке будут использованы юриками для продажи валюты.


Ну юрикам разрешили не продавать валюту когда? С месяц назад? Ну может и видим эфект: валюту завели, но придерживают.

Да это ограничение носило символический характер. Был лимит в 50% он не сильно мешал экпортерам
Может сыграла роль отмена ограничения на вывод дивидендов.


Как вариант. Жаль нет разбивки по юрикам - фин корпорации и все остальные. Но показатель весьма показательный. Кстати, если меня память не подводит, такая же динамика была и в 2008 году, но там вроде физики - уменьшали долю в валюте, а юрики - увиличили. Это конечно не о чём не говорит
lrs7719
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