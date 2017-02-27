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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1775177617771778

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 283
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:05

  zzzzzz написав:Аргентинский песо рухнул за день на 25%
Причина в политических рисках. На предварительных выборах действующий президент выступающий за жесткую экономическую политику и поддержку бизнеса, получивший поддержку международных организаций, неожиданно проиграл кандидату от левых сил.
«Окончательные» выборы президента Аргентины состоятся 27 октября.

Почему это важно. Потому что Аргентина это кукуруза и соя. Падение песо на 25% позволяет аргентинским фермерам снижать цены реализации своей продукции на мировых рынках, что будет тянуть цены куки и сои вниз

Вот что бывает, когда держат долго не рыночный курс национальной валюты, а осуществляют ее удержание на высоком уровне с целью ограбить аграриев. Ведь в Аргентине, как и в нынешней шоколадной Украине сельское хозяйство главный поставщик валюты в страну.

Что касается мировых цен на сою и кукурузу, то им пофиг на курс аргентинского песо. В сельском хозяйстве в вопросе ценообразования главное - это совокупная урожайность каждой культуры. Просто аргентинские сельчане больше заработают в песо теперь.

Кстати, в Украине в этом году жители сельской местности заработали на своих помидорах целые состояния. :D И им пофиг, честно говоря, какой курс гривны к долларам.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:07

  Den написав:3 и 6-ти месячные облиги сша разместили с доходностью ниже оф инфляции !!!!

ж*** в америке не за горами :D

Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара.
buratinyo
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  #<1 ... 1775177617771778
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