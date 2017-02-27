zzzzzz написав:Аргентинский песо рухнул за день на 25% Причина в политических рисках. На предварительных выборах действующий президент выступающий за жесткую экономическую политику и поддержку бизнеса, получивший поддержку международных организаций, неожиданно проиграл кандидату от левых сил. «Окончательные» выборы президента Аргентины состоятся 27 октября.
Почему это важно. Потому что Аргентина это кукуруза и соя. Падение песо на 25% позволяет аргентинским фермерам снижать цены реализации своей продукции на мировых рынках, что будет тянуть цены куки и сои вниз
Вот что бывает, когда держат долго не рыночный курс национальной валюты, а осуществляют ее удержание на высоком уровне с целью ограбить аграриев. Ведь в Аргентине, как и в нынешней шоколадной Украине сельское хозяйство главный поставщик валюты в страну.
Что касается мировых цен на сою и кукурузу, то им пофиг на курс аргентинского песо. В сельском хозяйстве в вопросе ценообразования главное - это совокупная урожайность каждой культуры. Просто аргентинские сельчане больше заработают в песо теперь.
Кстати, в Украине в этом году жители сельской местности заработали на своих помидорах целые состояния. И им пофиг, честно говоря, какой курс гривны к долларам.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 12.08.2019 13.08.2019 дата розрахунку 09.08.2019 12.08.2019 Долар США 2509,0813 2515,8487 После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки. После обеда произошло еще одно незначительное повышение. Прибавили 3 копейки на исходе активной части торгов. Снова с нетерпением ждем информации об интервенциях.