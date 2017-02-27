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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17761777177817791780>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 284
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
55
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:05

  zzzzzz написав:Аргентинский песо рухнул за день на 25%
Причина в политических рисках. На предварительных выборах действующий президент выступающий за жесткую экономическую политику и поддержку бизнеса, получивший поддержку международных организаций, неожиданно проиграл кандидату от левых сил.
«Окончательные» выборы президента Аргентины состоятся 27 октября.

Почему это важно. Потому что Аргентина это кукуруза и соя. Падение песо на 25% позволяет аргентинским фермерам снижать цены реализации своей продукции на мировых рынках, что будет тянуть цены куки и сои вниз

Вот что бывает, когда держат долго не рыночный курс национальной валюты, а осуществляют ее удержание на высоком уровне с целью ограбить аграриев. Ведь в Аргентине, как и в нынешней шоколадной Украине сельское хозяйство главный поставщик валюты в страну.

Что касается мировых цен на сою и кукурузу, то им пофиг на курс аргентинского песо. В сельском хозяйстве в вопросе ценообразования главное - это совокупная урожайность каждой культуры. Просто аргентинские сельчане больше заработают в песо теперь.

Кстати, в Украине в этом году жители сельской местности заработали на своих помидорах целые состояния. :D И им пофиг, честно говоря, какой курс гривны к долларам.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:07

  Den написав:3 и 6-ти месячные облиги сша разместили с доходностью ниже оф инфляции !!!!

ж*** в америке не за горами :D

Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:58

  buratinyo написав:ж*** в америке не за горами Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара.

да слышали уже... только пока америке будет ж***, нам будет дважды пи....ц

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:00

Вообщем разобрались откуда такой рост валютный остатков корпоративных клиентов за июль.
( +1,430 млрд $ )

Нафтогаз в июле привлек $335 млн и 600 млн евро
Укрзализныця привлекла $500 млн
Итого в долларовом эквиваленте это $1,555 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:02

Аргентина таки нагадила ((((

Кукуруза -6%
Пшеница -5,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:09

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 12.08.2019 13.08.2019
дата розрахунку 09.08.2019 12.08.2019
Долар США 2509,0813 2515,8487
После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки.
После обеда произошло еще одно незначительное повышение. Прибавили 3 копейки на исходе активной части торгов.
Снова с нетерпением ждем информации об интервенциях.


Нацбанка сегодня не было.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:16

  zzzzzz написав:Аргентина таки нагадила ((((

Кукуруза -6%
Пшеница -5,5%


В данный момент вопрос не в Аргентине. Сегодня вышел отчет USDA. На нем и совсем логично посыпались.
Дурень думкою багатіє
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:21

  buratinyo написав:
Кстати, в Украине в этом году жители сельской местности заработали на своих помидорах целые состояния.

Мона кака канкретнее с цифрами? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:00

  Vadim V написав:
  buratinyo написав:
Кстати, в Украине в этом году жители сельской местности заработали на своих помидорах целые состояния.

Мона кака канкретнее с цифрами? :?

А ви що не вкурсі, що ціни на помідори цього літа в 2-3 рази дорожчі за минулорічні?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:15

  tumos написав:Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:
– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?

Эти земли выдаются обычно за счёт т.наз. "земель запаса". Думаю, геокадастр вполне имеет данные об отстатках земель запаса по стране в целом. Если очень интересно, можно запросить как публичную информацию или через депутата.

Правда, никто не обещал, что земли запаса А. константа и Б. будут использоваться только для безвозмездной раздачи населению :-)
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