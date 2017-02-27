Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:17
в Украине еще хорошо живется: выборы не влияют на курс совсем.
А вот в Аргентине: вчера прошли выборы и их валют за день улетела с 40 песо за бакс на 61 песо.
dima_beleb
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:10
А сталь тем временем в Штатах показывает минус 3%.
Обновила годовые минимумы... 927 - такого не было 3 года
antey1969
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:11
dima_beleb написав:
в Украине еще хорошо живется: выборы не влияют на курс совсем.
А вот в Аргентине: вчера прошли выборы и их валют за день улетела с 40 песо за бакс на 61 песо.
Даже и не знаю что ответить на пост этого светоча экономики.
Может почитаете предысторию этой ветки. В качестве факультатива
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23
Яша написав: buratinyo написав:
ж*** в америке не за горами Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара.
да слышали уже... только пока америке будет ж***, нам будет дважды пи....ц
*Відправлено з Чату
не спорю, пусть дважды, а может и трижды. Главное же знать когда начнется и закупить консервов, ну и сала. А исторически всегда начинается кризис там, а потом волной и нас смывает с палубы.
Кстати, никто не знает палладий радиоактивен сам по себе? А то цена на него растет без связи с предыдущими кризисами практически. Этому есть объяснение, конечно, но его что-то никто не озвучивает. Случайно это не связано с российской программой обновления ядерных боеголовок на ракетах?
buratinyo
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:27
antey1969 написав:
А сталь тем временем в Штатах показывает минус 3%.
Обновила годовые минимумы... 927 - такого не было 3 года
Ага, я тоже смотрю, и золото прет вверх , фьюч уже 1524
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:33
buratinyo написав:
А исторически всегда начинается кризис там, а потом волной и нас смывает с палубы.
Что-то не припомню "там" никакого кризиса в 2013-2014 годах.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:35
buratinyo написав:
Кстати, никто не знает палладий радиоактивен сам по себе?
вот
https://www.youtube.com/watch?v=zDRGZ53Mhp4&t=223s
dima_beleb
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:39
buratinyo написав: Яша написав: buratinyo написав:
ж*** в америке не за горами Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара.
да слышали уже... только пока америке будет ж***, нам будет дважды пи....ц
*Відправлено з Чату
не спорю, пусть дважды, а может и трижды. Главное же знать когда начнется и закупить консервов, ну и сала. А исторически всегда начинается кризис там, а потом волной и нас смывает с палубы.
Кстати, никто не знает палладий радиоактивен сам по себе? А то цена на него растет без связи с предыдущими кризисами практически. Этому есть объяснение, конечно, но его что-то никто не озвучивает. Случайно это не связано с российской программой обновления ядерных боеголовок на ракетах?
да что Вы такое говорите и пишите ?
В Дубаи Молл на третьем этаже, с северной стороны продают кольца из палладия и платины.
холява
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:40
zzzzzz написав: antey1969 написав:
А сталь тем временем в Штатах показывает минус 3%.
Обновила годовые минимумы... 927 - такого не было 3 года
Ага, я тоже смотрю, и золото прет вверх , фьюч уже 1524
в Украине еще хорошо живется: выборы не влияют на курс совсем.
А вот в Аргентине: вчера прошли выборы и их валют за день улетела с 40 песо за бакс на 61 песо.
И только в Украине сидят танкисты и ждут похода на 24.
Откупайтесь глупцы. Урожай продадут и будем сушить сухари.
Zebra
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:43
Zebra За сегодня стальной индекс -3% за год -24% И пшеница с кукурузой полетели -6,5% и -6% соответственно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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