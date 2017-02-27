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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1777177817791780>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 284
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
55
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в Украине еще хорошо живется: выборы не влияют на курс совсем.
А вот в Аргентине: вчера прошли выборы и их валют за день улетела с 40 песо за бакс на 61 песо. :)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:10

А сталь тем временем в Штатах показывает минус 3%.
Обновила годовые минимумы... 927 - такого не было 3 года
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:11

  dima_beleb написав:в Украине еще хорошо живется: выборы не влияют на курс совсем.
А вот в Аргентине: вчера прошли выборы и их валют за день улетела с 40 песо за бакс на 61 песо. :)

Даже и не знаю что ответить на пост этого светоча экономики.
Может почитаете предысторию этой ветки. В качестве факультатива
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23

  Яша написав:
  buratinyo написав:ж*** в америке не за горами Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара.

да слышали уже... только пока америке будет ж***, нам будет дважды пи....ц

*Відправлено з Чату

:mrgreen: не спорю, пусть дважды, а может и трижды. Главное же знать когда начнется и закупить консервов, ну и сала. А исторически всегда начинается кризис там, а потом волной и нас смывает с палубы.

Кстати, никто не знает палладий радиоактивен сам по себе? А то цена на него растет без связи с предыдущими кризисами практически. Этому есть объяснение, конечно, но его что-то никто не озвучивает. Случайно это не связано с российской программой обновления ядерных боеголовок на ракетах?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:27

  antey1969 написав:А сталь тем временем в Штатах показывает минус 3%.
Обновила годовые минимумы... 927 - такого не было 3 года


Ага, я тоже смотрю, и золото прет вверх , фьюч уже 1524
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:33

  buratinyo написав: А исторически всегда начинается кризис там, а потом волной и нас смывает с палубы.


Что-то не припомню "там" никакого кризиса в 2013-2014 годах.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:35

  buratinyo написав:
Кстати, никто не знает палладий радиоактивен сам по себе?

вот https://www.youtube.com/watch?v=zDRGZ53Mhp4&t=223s
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:39

  buratinyo написав:
  Яша написав:
  buratinyo написав:ж*** в америке не за горами Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара.

да слышали уже... только пока америке будет ж***, нам будет дважды пи....ц

*Відправлено з Чату

:mrgreen: не спорю, пусть дважды, а может и трижды. Главное же знать когда начнется и закупить консервов, ну и сала. А исторически всегда начинается кризис там, а потом волной и нас смывает с палубы.

Кстати, никто не знает палладий радиоактивен сам по себе? А то цена на него растет без связи с предыдущими кризисами практически. Этому есть объяснение, конечно, но его что-то никто не озвучивает. Случайно это не связано с российской программой обновления ядерных боеголовок на ракетах?


да что Вы такое говорите и пишите ?
В Дубаи Молл на третьем этаже, с северной стороны продают кольца из палладия и платины.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:40

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:А сталь тем временем в Штатах показывает минус 3%.
Обновила годовые минимумы... 927 - такого не было 3 года


Ага, я тоже смотрю, и золото прет вверх , фьюч уже 1524


в Украине еще хорошо живется: выборы не влияют на курс совсем.
А вот в Аргентине: вчера прошли выборы и их валют за день улетела с 40 песо за бакс на 61 песо. :)


И только в Украине сидят танкисты и ждут похода на 24.
Откупайтесь глупцы. Урожай продадут и будем сушить сухари.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:43

Zebra

За сегодня стальной индекс -3% за год -24%

И пшеница с кукурузой полетели -6,5% и -6% соответственно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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