Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23

Яша написав: buratinyo написав: ж*** в америке не за горами Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара. ж*** в америке не за горами Я бы внимательно сейчас следил за индексом доллара.

да слышали уже... только пока америке будет ж***, нам будет дважды пи....ц



*Відправлено з Чату да слышали уже... только пока америке будет ж***, нам будет дважды пи....ц

не спорю, пусть дважды, а может и трижды. Главное же знать когда начнется и закупить консервов, ну и сала. А исторически всегда начинается кризис там, а потом волной и нас смывает с палубы.Кстати, никто не знает палладий радиоактивен сам по себе? А то цена на него растет без связи с предыдущими кризисами практически. Этому есть объяснение, конечно, но его что-то никто не озвучивает. Случайно это не связано с российской программой обновления ядерных боеголовок на ракетах?