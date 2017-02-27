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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1778177917801781>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 284
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
55
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:44

Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:49

  asti написав:Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!

а это ни как не связано.
я просо привел пример, что может произойти, когда народ проголосует за бывших.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:50

  asti написав:Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!


Гребти не получится. Лимит 3 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:54

Насчет пессо мне кажется версия притянута за уши. Там девальвация каждый год

Например за год по состоянию на пятницу там был рост курса с 29 до 45 ( +50%)

Там девальвация каждый год 50% Посмотрите график, в 2015 году курс вообще был 9
https://ru.investing.com/currencies/usd-ars
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:58

  zzzzzz написав:
  asti написав:Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!
Гребти не получится. Лимит 3 млрд.
Могут и его не выбрать//))
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:01

Вообще ситуация в мире настолько наэлектризована, что любое подобное событие может стать триггером!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:21

asti
выберут ...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Ага, я тоже смотрю, и золото прет вверх , фьюч уже 1524

Золотое ралли теперь не остановить, разве что небольшими паузами, и так до минимум 1900-2300 баксов за унц.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:34

  zzzzzz написав:Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!

Проясните пожалуйста что это значит , это показатель чего?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:43

  zzzzzz написав:asti
выберут ...
посмотрим...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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