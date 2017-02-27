Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:44
Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:49
asti написав:
Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!
а это ни как не связано.
я просо привел пример, что может произойти, когда народ проголосует за бывших.
dima_beleb
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:50
asti написав:
Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!
Гребти не получится. Лимит 3 млрд.
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zzzzzz
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:54
Насчет пессо мне кажется версия притянута за уши. Там девальвация каждый год
Например за год по состоянию на пятницу там был рост курса с 29 до 45 ( +50%)
Там девальвация каждый год 50% Посмотрите график, в 2015 году курс вообще был 9
https://ru.investing.com/currencies/usd-ars
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zzzzzz
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:58
zzzzzz написав: asti написав:
Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!
Гребти не получится. Лимит 3 млрд.
Могут и его не выбрать//))
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
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Додано: Пон 12 сер, 2019 22:01
Вообще ситуация в мире настолько наэлектризована, что любое подобное событие может стать триггером!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
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Додано: Пон 12 сер, 2019 22:21
asti выберут ...
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zzzzzz
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Додано: Пон 12 сер, 2019 22:25
zzzzzz написав:
Ага, я тоже смотрю, и золото прет вверх , фьюч уже 1524
Золотое ралли теперь не остановить, разве что небольшими паузами, и так до минимум 1900-2300 баксов за унц.
vladus17
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Додано: Пон 12 сер, 2019 22:34
zzzzzz написав:
Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!
Проясните пожалуйста что это значит , это показатель чего?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Додано: Пон 12 сер, 2019 22:43
zzzzzz написав: asti
выберут ...
посмотрим...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
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