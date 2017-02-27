antey1969 написав:А сталь тем временем в Штатах показывает минус 3%. Обновила годовые минимумы... 927 - такого не было 3 года
Ага, я тоже смотрю, и золото прет вверх , фьюч уже 1524
в Украине еще хорошо живется: выборы не влияют на курс совсем. А вот в Аргентине: вчера прошли выборы и их валют за день улетела с 40 песо за бакс на 61 песо.
И только в Украине сидят танкисты и ждут похода на 24. Откупайтесь глупцы. Урожай продадут и будем сушить сухари.
Спасибо тебе Зебра втом числе и благодаря тебе я скупился по 27- 27,30
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Ух ты почти как у нас ну почти только с опозданием относител но нас
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Да спасибо уже дочитал. Дурная привычка сначала писать а потом уже дочитывать тему до конца
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html