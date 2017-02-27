viewtopic.php?p=4724575#p4724575
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 сер, 2019 22:43
viewtopic.php?p=4724575#p4724575
Живите своим умом!
Додано: Пон 12 сер, 2019 22:46
Спасибо тебе Зебра втом числе и благодаря тебе я скупился по 27- 27,30
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 12 сер, 2019 22:47
Ух ты почти как у нас ну почти только с опозданием относител но нас
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 12 сер, 2019 22:49
Да спасибо уже дочитал.
Дурная привычка сначала писать а потом уже дочитывать тему до конца
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 12 сер, 2019 22:59
yama
вместо спасибо можно просто "+"
я оценил ваш культурный подход в хорошем смысле.
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 сер, 2019 06:13
За даними НБУ, в період з 5 по 9 серпня він викупив на міжбанку 156,9 млн дол (не продаючи валюту), тоді як в період з 29 липня по 2 серпня - 510,2 млн дол (продавши 16,8 млн дол).
У цілому з початку року НБУ викупив на міжбанку 3,067 млрд дол, а продав 248,2 млн дол.
За даними НБУ, його чисті валютні резерви (без врахування коштів, запозичених в МВФ) на 1 серпня становили 11,8 млрд дол, тоді як на 1 липня - 10,5 млрд грн, а на 1 січня - 9,64 млрд дол.
Валові валютні резерви Нацбанку (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) на 1 серпня становили 21,84 млрд дол (на 1 липня - 20,64 млрд дол, на 1 січня - 20,82 млрд дол).
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 13 сер, 2019 06:45
Уж где-где, а в Латинской Америке есть опыт радикального обновления власти. Через фонарный столб
Только не сказать, что это им помогает
Додано: Вів 13 сер, 2019 07:15
Руда не отреагировала особо...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 07:33
Не припомню чтоб по 27-27.30 призывал покупать в этом году, разве что в начале года, в качестве спекуляций по теханалиху Голова-плечи с целью продажи на 28.
Да и потом, скупка бакса это размытый во времени процесс, главное не останавливаться.
Гривна это фантик, не забывайте.
Додано: Вів 13 сер, 2019 08:01
А как с объемами продаж по сравнению с прошлым годом ?
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