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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1778177917801781

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 284
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
55
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:43

  yama написав:
  zzzzzz написав:Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!

Проясните пожалуйста что это значит , это показатель чего?

viewtopic.php?p=4724575#p4724575
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:46

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:А сталь тем временем в Штатах показывает минус 3%.
Обновила годовые минимумы... 927 - такого не было 3 года


Ага, я тоже смотрю, и золото прет вверх , фьюч уже 1524


в Украине еще хорошо живется: выборы не влияют на курс совсем.
А вот в Аргентине: вчера прошли выборы и их валют за день улетела с 40 песо за бакс на 61 песо. :)


И только в Украине сидят танкисты и ждут похода на 24.
Откупайтесь глупцы. Урожай продадут и будем сушить сухари.

Спасибо тебе Зебра втом числе и благодаря тебе я скупился по 27- 27,30
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:47

  zzzzzz написав:Насчет пессо мне кажется версия притянута за уши. Там девальвация каждый год

Например за год по состоянию на пятницу там был рост курса с 29 до 45 ( +50%)

Там девальвация каждый год 50% Посмотрите график, в 2015 году курс вообще был 9
https://ru.investing.com/currencies/usd-ars

Ух ты почти как у нас :) ну почти только с опозданием относител но нас
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:49

  zzzzzz написав:
  yama написав:
  zzzzzz написав:Такие большие остатки на счетах юр.лиц последний раз были аж в далеком феврале 2014 года !!!

Проясните пожалуйста что это значит , это показатель чего?

viewtopic.php?p=4724575#p4724575

Да спасибо уже дочитал.
Дурная привычка сначала писать а потом уже дочитывать тему до конца :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:59

yama
вместо спасибо можно просто "+" :D
я оценил ваш культурный подход в хорошем смысле. :)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:13

За даними НБУ, в період з 5 по 9 серпня він викупив на міжбанку 156,9 млн дол (не продаючи валюту), тоді як в період з 29 липня по 2 серпня - 510,2 млн дол (продавши 16,8 млн дол).

У цілому з початку року НБУ викупив на міжбанку 3,067 млрд дол, а продав 248,2 млн дол.

За даними НБУ, його чисті валютні резерви (без врахування коштів, запозичених в МВФ) на 1 серпня становили 11,8 млрд дол, тоді як на 1 липня - 10,5 млрд грн, а на 1 січня - 9,64 млрд дол.

Валові валютні резерви Нацбанку (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) на 1 серпня становили 21,84 млрд дол (на 1 липня - 20,64 млрд дол, на 1 січня - 20,82 млрд дол).

http://finbalance.com.ua/news/nazk-zayavlya-pro-milyonni-porushennya-v-deklaratsiyakh-smoliya
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:45

  dima_beleb написав:
  asti написав:Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!

а это ни как не связано.
я просо привел пример, что может произойти, когда народ проголосует за бывших.

Уж где-где, а в Латинской Америке есть опыт радикального обновления власти. Через фонарный столб :-)
Только не сказать, что это им помогает :-)
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Руда не отреагировала особо...
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:33

  yama написав:Спасибо тебе Зебра втом числе и благодаря тебе я скупился по 27- 27,30

Не припомню чтоб по 27-27.30 призывал покупать в этом году, разве что в начале года, в качестве спекуляций по теханалиху Голова-плечи с целью продажи на 28.
Да и потом, скупка бакса это размытый во времени процесс, главное не останавливаться.
Гривна это фантик, не забывайте.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:01

  KIM30 написав:
  Vadim V написав:
  buratinyo написав:
Кстати, в Украине в этом году жители сельской местности заработали на своих помидорах целые состояния.

Мона кака канкретнее с цифрами? :?

А ви що не вкурсі, що ціни на помідори цього літа в 2-3 рази дорожчі за минулорічні?


А как с объемами продаж по сравнению с прошлым годом ?
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